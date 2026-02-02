Success Story : १२ वीत असताना सुरु केला व्यवसाय, आता दर महिन्याला कमावतो ६ लाख रुपये, १८ व्या वर्षी कोट्याधीश...

18-Year-Old Dairy Farmer Earns ₹6 Lakh Monthly: पंजाबच्या बरनाला जिल्यातील एका १८ वर्षीय तरुणाने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर आदर्श निर्माण केला आहे. ज्या वयात बहुतांश तरुण आपल्या करिअरबाबत विचार करतात. कोणी मेडिकल-इंजिनिअरिंगचे स्वप्न पाहतं, तर कोणी IELTS करून परदेशात जाण्याची तयारी करतो. त्याच वयात सोहलप्रीत सिंग सिद्धूने दुग्ध व्यवसायाला फक्त करिअरच बनवले नाही, तर त्यातून दरमहा ५ ते ६ लाख रुपयांची कमाईही सुरू केली आहे..इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये १८ वर्षांचा झालेला सोहलप्रीत परदेशात शिक्षण किंवा नोकरीचे स्वप्न पाहत नाही. त्यांचे स्पष्ट मत आहे की पालकांचा पैसा परदेशात पाठवण्यावर खर्च करण्यापेक्षा, तोच पैसा स्वतःच्या व्यवसायात गुंतवणे अधिक योग्य आहे. सोहलप्रीतने ओपन स्कूलिंगद्वारे बारावी पूर्ण केली असून, तो आता व्हेटरनरी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याची तयारीत आहे. डेअरी चालवण्यासाठी अनुभवासोबत शिक्षणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्याचं मत आहे..Farmer Success Story: अंकितची केळी गेली साता समुद्रापार; युवा शेतकऱ्याच्या श्रमाला मिळाल फळ, अडीच एकरात लाखांचे उत्पन्न...सोहलप्रीतने १२ वीत असताना पहिली म्हैस खरेदी केली. त्या वेळी कुटुंबाकडे आधीच चार-पाच म्हशी होत्या. मात्र तरीही त्याने डेअरी फार्म छोट्या स्तरावर सुरु करण्याचा निर्णय़ घेतला. त्यानंतर सोहलप्रीतने डेअरीची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःकडे घेतली आणि मिळालेली सर्व कमाई पुन्हा पशुधन खरेदी करण्यासाठी लावली..आज अवघ्या तीन वर्षांत सोहलप्रीतकडे सुमारे १२० पशुधन आहे. त्यामध्ये ५५ म्हशी, १५ गायी आणि सुमारे ५० वासरे आहेत. त्यांच्या डेअरीमध्ये मुर्रा जातीच्या ५३ म्हशी, निली-रावी जातीच्या दोन म्हशी, १२ होल्स्टीन फ्रिजियन (HF) गायी, दोन जर्सी गायी आणि एक साहीवाल गाय आहे. सध्या ५० ते ५५ पशू दूध देत असून, १५ ते २० पशू गाभण आहेत. पुढील ५००–५५० म्हशींपर्यंत वाढवण्याचे त्याचं उद्दिष्ट आहे..डेअरीतून दररोज ६५० ते ७०० लिटर दूध उत्पादन होत असून, ते बरनालामधील एका खासगी कंपनीच्या कलेक्शन सेंटरला विकले जाते. म्हशीचे दूध ६५–७० रुपये प्रति लिटर , तर गायीचे दूध ३८–४२ रुपये प्रति लिटर दराने विकतो. दररोज जवळपास ४०० लिटर म्हशीचे दूध विकले जाते. त्यातून त्याला महिन्याला १० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न होतं. त्यापैकी खर्च वगळून ६० टक्के नफा मिळतो..Farmer Success Story: घनवटवाडीतील शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरी पिकाची गोडी; दत्तात्रेय घनवट यांनी घेतले २० गुंठ्यांत दीड लाखाचे उत्पन्न!.सोहलप्रीत सांगताो की यातून जोर नफा मिळतो त्या नफ्याचा काही भाग पुन्हा डेअरी व्यवसायातच गुंतवला जातो. सध्या डेअरीत सहा मजूर काम करत असून, हाताने तसेच मशीनद्वारे दूध काढले जाते. रोज दूध काढण्यासाठी सुमारे तीन तास लागतात. योग्य काळजी घेतल्यास पशूंवर औषधोपचाराचा खर्च फारसा येत नाही, असे तो सांगतो. चाऱ्याचा मोठा भाग स्वतःच्या शेतात पिकवल्यामुळे खर्च आणखी कमी होतो..कुटुंबाकडे एकूण २० एकर जमीन असून, २२ एकर जमीन भाड्याने घेतली आहे. डेअरी फार्म सुमारे एका एकरात पसरलेला असून, दरवर्षी तो विस्तारला जात आहे. स्वतंत्र फीडिंग एरिया, योग्य शेड आणि म्हशींना आंघोळीसाठी पाण्याचे कुंड तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय कुटुंब गहू, भात, मका आणि चाऱ्याची पिके घेत आहे. सुमारे ४.५ एकर जमीन केवळ चाऱ्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. बरसीम, ज्वारी, मका, चरी आणि बाजरीसारखी चाऱ्याची पिके घेतली जातात सोहलप्रीत म्हणतो, “डेअरी व्यवसाय हा माझा छंद आहे. मला पंजाब सोडून कुठेही जायचे नाही. माझे भविष्य इथेच आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.