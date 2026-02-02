एज्युकेशन जॉब्स

Success Story : १२ वीत असताना सुरु केला व्यवसाय, आता दर महिन्याला कमावतो ६ लाख रुपये, १८ व्या वर्षी कोट्याधीश...

Punjab Teen Becomes Crorepati : १८ व्या वर्षी कोणी मेडिकल-इंजिनिअरिंगचे स्वप्न पाहतं, तर कोणी IELTS करून परदेशात जाण्याची तयारी करतो. त्याच वयात सोहलप्रीत सिंग सिद्धूने पंबाजमधूनच स्वत:चं करिअरच बनवलं आहे.
18-Year-Old Dairy Farmer Earns ₹6 Lakh Monthly: पंजाबच्या बरनाला जिल्यातील एका १८ वर्षीय तरुणाने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर आदर्श निर्माण केला आहे. ज्या वयात बहुतांश तरुण आपल्या करिअरबाबत विचार करतात. कोणी मेडिकल-इंजिनिअरिंगचे स्वप्न पाहतं, तर कोणी IELTS करून परदेशात जाण्याची तयारी करतो. त्याच वयात सोहलप्रीत सिंग सिद्धूने दुग्ध व्यवसायाला फक्त करिअरच बनवले नाही, तर त्यातून दरमहा ५ ते ६ लाख रुपयांची कमाईही सुरू केली आहे.

