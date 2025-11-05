Interview Tips: कंपन्या इंटरव्ह्यूमध्ये वापरतात 7-38-55 फॉर्म्युला; जाणून घ्या, काय आहे हा खास नियम

Interview 7-38-55 Formula Tips: नोकरी मिळविण्यासाठी, मुलाखत ही केवळ उत्तरांची चाचणी नसते तर ती तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाची, आत्मविश्वासाची आणि संवाद कौशल्याची चाचणी घेण्याचा एक मोठा क्षण असतो. बहुतेक उमेदवार परिश्रमपूर्वक तयारी करतात, परंतु अनेक वेळा सक्षम उत्तरे देऊनही ते मुलाखतीत अपयशी ठरतात. यामागाचेचे रहस्य म्हणजे कंपन्या मुलाखतींमध्ये वापरत असलेले ७-३८-५५ सूत्र..७-३८-५५ नियमाचा अर्थ काय?हा नियम प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ अल्बर्ट मेहराबियन यांनी तयार केला होता. त्यांच्या पद्धतीनुसार, संप्रेषण संदेशांचे प्रभावी परिणाम केवळ शब्दांवर अवलंबून नसतात, तर त्यांच्या स्वरावर आणि देहबोलीवर देखील अवलंबून असतात..Kartik Purnima 2025: कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी राशीनुसार करा 'या' वस्तूचे दान आणि ग्रहदोषातून मुक्ती मिळवा!.७% शब्दांमुळे: तुम्ही जे काही बोलता ते फक्त ७% प्रभावी असते.३८% स्वर आणि लय याचा अर्थ: आवाजाची स्पष्टता, आत्मविश्वास आणि स्वर हे संदेशाचा ३८% भाग बनवतात.५५% देहबोली: हावभाव, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि शरीराची स्थिती ५५% परिणाम साध्य करते.याचा अर्थ असा की मुलाखतीत फक्त सक्षम उत्तरे देणे पुरेसे नाही. तो तुमच्याशी कसा बोलतो, तो कोणते हावभाव दाखवतो हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे..मुलाखत अयशस्वी होण्याची मुख्य कारणेबरेच उमेदवार फक्त त्यांच्या उत्तर तयारीवर लक्ष केंद्रित करतात. परंतु खालील गोष्टी त्यांना बदनाम करतात:- डोळ्यांचा संपर्क टाळा- कमकुवत पवित्रा- चुकीचे हावभाव किंवा जास्त वर्तन- आत्मविश्वासाचा अभावसंशोधनानुसार, ६७% अपयश हे डोळ्यांशी संपर्क न राखल्यामुळे, ४५% जास्त हालचालींमुळे, ३०% कमकुवत हस्तांदोलनामुळे आणि ४०% पांढर्या पोश्चरमुळे होतात..Winter Birds: थंडीची चाहूल लागताच पाहुणे पक्ष्यांचे आगमन; जाणून घ्या सोलापूरमध्ये कुठे आणि कसे पाहाल पक्षीवैभव!.यश मिळविण्यासाठी टिपाडोळे मिटवा: उमेदवारांनी भाषणादरम्यान काही वेळ डोळे मिटवावेत.शांतपणे आणि स्पष्टपणे बोलणे: आत्मविश्वास आणि आवाजाची स्पष्टता महत्त्वाची आहे.तुमची देहबोली योग्य ठेवा: तुमची मुद्रा सरळ ठेवा आणि तुमची देहबोली नैसर्गिक ठेवा.देहबोलीचा सराव करा आणि त्यासाठी प्रयत्न करा: 'काय' आणि 'कसे' किंवा दोन्हीसाठी तयारी करा.म्हणून, नोकरी मिळविण्यासाठी मुलाखत ही केवळ ज्ञानाची परीक्षा नाही तर व्यक्तिमत्त्वाचीही परीक्षा आहे. जर तुम्ही ७-३८-५५ सूत्र लक्षात ठेवून तयारी केली तर तुमचे यश निश्चित असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.