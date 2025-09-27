एज्युकेशन जॉब्स

Free School Education: या ७ देशांमध्ये शालेय शिक्षण पूर्णपणे मोफत...एकही रुपया द्यावा लागत नाही!

7 Countries Offering Completely Free School Education: भारतात शाळेची फी दिवसेंदिवस वाढतोय, पण जगात असे काही देश आहेत जिथे शिक्षणावर एकही रुपयाही खर्च होत नाही. चला तर जाणून घेऊयात हे देश कुठले आहेत
7 Countries Offering Completely Free School Education

7 Countries Offering Completely Free School Education

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. जगातील अनेक देशांमध्ये शालेय शिक्षण अगदी मोफत दिलं जातं, त्यात ट्युशन फीचाही समावेश नाही.

  2. काही देशांमध्ये पुस्तकं, युनिफॉर्म, जेवण आणि प्रवासाचाही खर्च सरकारकडून उचलला जातो.

  3. फ्रान्स, जर्मनी, फिनलंड, नॉर्वे, स्वीडन, क्युबा आणि डेन्मार्क हे शिक्षण मोफत देणारे प्रमुख देश आहेत.

