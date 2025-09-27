Free School Education: या ७ देशांमध्ये शालेय शिक्षण पूर्णपणे मोफत...एकही रुपया द्यावा लागत नाही!

थोडक्यात:जगातील अनेक देशांमध्ये शालेय शिक्षण अगदी मोफत दिलं जातं, त्यात ट्युशन फीचाही समावेश नाही.काही देशांमध्ये पुस्तकं, युनिफॉर्म, जेवण आणि प्रवासाचाही खर्च सरकारकडून उचलला जातो.फ्रान्स, जर्मनी, फिनलंड, नॉर्वे, स्वीडन, क्युबा आणि डेन्मार्क हे शिक्षण मोफत देणारे प्रमुख देश आहेत..Free Education Available for Foreign Students: भारतामध्ये शालेय शिक्षणाचा खर्च दरवर्षी वाढतच चालला आहे. शहरांमध्ये तर नर्सरीपासूनच पालकांची आर्थिक कोंडी होते. मुलांच्या शिक्षणासाठी आजकालच्या पालकांची तारेवरची कसरत करावी लागते..मात्र, तुम्हाला हे माहिती आहे का की जगात असे काही देश आहेत जिथे मुलांना शिक्षणासाठी एकही रुपया द्यावा लागत नाही? अशा देशांची यादी पाहुया जिथं शिक्षण खरंच पूर्णपणे मोफत आहे..World Tourism Day 2025: प्रवासाची सुरुवात मैत्रीपासून! चला, पुन्हा जग फिरुया… आणि जुन्या आठवणी ताज्या करूया, पर्यटन दिनानिमित्त तुमच्या खास मित्रांना मराठीतून पाठवा शुभेच्छा!.मोफत शिक्षण म्हणजे काय?मोफत शिक्षण ही केवळ ट्युशन फी माफ असण्यापुरती मर्यादित संकल्पना नाही. अनेक देशामध्ये हे शिक्षण समग्र असतं म्हणजे पुस्तक, ड्रेस, वाहतूक आणि कधी कधी शालेय जेवणदेखील मोफत दिलं जातं. शिक्षण हे मूलभत हक्क मानणाऱ्या देशांनी ही धोरण राबवली आहे..फ्रांस:फ्रान्समध्ये १ लीपासून १२ वीपर्यंतचं शिक्षण पूर्णपणे मोफत दिलं जातं.कसपर्यंत मोफत? – प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षण (Class 1–12)परदेशी मुलांसाठी? – होय, युरोपियन आणि नॉन-युरोपियन देशांतील मुलांनाही समान सुविधाइतर खर्च: युनिफॉर्म, पुस्तकं आणि शालेय जेवणासाठी थोडा खर्चजर्मनी:जर्मनीमध्ये सरकारी शाळांमध्ये ट्यूशन फी अजिबात घेतली जात नाही.कसपर्यंत मोफत? - प्राथमिक ते उच्च माध्यमिकपरदेशी मुलांसाठी? - सर्वांसाठी समान नियम लागूइतर खर्च: पुस्तकं आणि स्टेशनरी स्वतः घेण्याची गरज, ट्यूशन फी मात्र शून्यफिनलंडजगात सर्वात उत्तम शिक्षणपद्धतींपैकी एक असलेल्या फिनलंडमध्ये शिक्षण अगदी मोफत आहे.कसपर्यंत मोफत? – शाळा ते उच्च शिक्षणापर्यंतपरदेशी मुलांसाठी? – देशात राहणाऱ्या सर्व मुलांसाठी लागूइतर खर्च: जवळजवळ नाही – सरकार पुस्तकं, युनिफॉर्म आणि जेवण पुरवते.Visa Free Countries: व्हिसा फ्री प्रवास करायचा आहे? या ५८ देशांमध्ये फिरा एकदम बिनधास्त, मिळवा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर! .नॉर्वेनॉर्वेतील सरकारी शाळा परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीही मोफत आहेत.कसपर्यंत मोफत? – प्राथमिक ते उच्च माध्यमिकपरदेशी मुलांसाठी? – स्थलांतरित किंवा प्रवासी मुलांसाठीही समान अधिकारइतर खर्च: स्टेशनरी व उपक्रमांसाठी नाममात्र शुल्कस्वीडनस्वीडनमध्ये शिक्षणाला खऱ्या अर्थानं मूलभूत हक्क मानलं जातं.कसपर्यंत मोफत? – बालवाडीपासून १२ वीपर्यंत (K–12)परदेशी मुलांसाठी? – EU/EEA व स्थलांतरित मुलांसाठीइतर खर्च: पुस्तकं व जेवण सरकार देते, प्रवासाचा खर्च काहीवेळा पालकांकडेक्युबाक्युबामध्ये शिक्षण हे पूर्णतः राज्याच्या ताब्यात असलेलं आणि मोफत असणारं क्षेत्र आहे.कसपर्यंत मोफत? – प्राथमिक ते विद्यापीठापर्यंतपरदेशी मुलांसाठी? – मुख्यतः नागरिकांसाठी, पण काही प्रवासी मुलांनाहीइतर खर्च: जवळपास सर्व खर्च सरकारकडूनडेन्मार्कडेन्मार्कमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असून, मुलांसाठी तो मोफतही आहे.कसपर्यंत मोफत? – प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणपरदेशी मुलांसाठी? – देशात राहणाऱ्या सर्व मुलांसाठीइतर खर्च: पुस्तकं, युनिफॉर्मसाठी किरकोळ खर्च.FAQs1. शालेय शिक्षण मोफत देणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे का? (Is India included among the countries providing free school education?)नाही, भारतात शिक्षणाचे काही भाग मोफत असले तरी अनेक शाळांमध्ये फी लागते.2. मोफत शिक्षणामध्ये नेमकं काय समाविष्ट असतं? (What exactly is included in free education?)ट्युशन फीशिवाय पुस्तकं, युनिफॉर्म, जेवण आणि कधी कधी प्रवासाचाही खर्च समाविष्ट असतो.3. परदेशी मुलांना या देशांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते का? (Do foreign students get free education in these countries?)होय, बहुतांश देशांमध्ये स्थलांतरित व प्रवासी मुलांसाठीही हे धोरण लागू असतं.4. या देशांमध्ये उच्च शिक्षणदेखील मोफत आहे का? (Is higher education also free in these countries?)काही देशांमध्ये (उदा. फिनलंड, क्युबा) उच्च शिक्षणसुद्धा मोफत दिलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.