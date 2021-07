सोलापूर : केंद्रीय विद्यालयांच्या (Kendriya Vidyalaya) अधिसूचनेनुसार ज्या पालकांनी आपल्या मुलाच्या दुसऱ्या वर्गात किंवा वरील कोणत्याही वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज केला असेल, त्यांच्यासाठी 30 जुलै दरम्यान आणखी एक गुणवत्ता यादी दिली जाईल. ही यादी केवळ संबंधित केंद्रीय विद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. म्हणून, ज्या शाळेत तुम्हाला प्रवेश घ्यायचा आहे त्या शाळेची वेबसाइट वेळोवेळी तपासत राहा. (A new notification has been issued for Kendriya Vidyalaya students-ssd73)

केव्हीएसच्या (KVS) म्हणण्यानुसार, केंद्रीय विद्यालयांमधील 11 वी वगळता सर्व वर्गांच्या प्रवेशाची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट आहे. इयत्ता दहावीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा निर्णय दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर घेण्यात येईल. केव्हीएसच्या प्रवेश नोटिफिकेशनमध्ये असे म्हटले आहे, की यावेळी अनुसूचित जमातीसाठी 15 टक्केजागा, एसटीसाठी 7.5 टक्के आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी-एनसीएल) साठी 27 टक्के जागा सर्व केंद्रीय विद्यालयांमध्ये नव्या प्रवेशासाठी राखीव ठेवण्यात येतील. यापुढे नवीन प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांपैकी 3 टक्के जागा आरटीई अधिनियम 2009 च्या तरतुदीनुसार वेगवेगळ्या दिव्यांग मुलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील.

प्रवेशासाठी आवश्‍यक ही कागदपत्रे