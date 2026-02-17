Aadhaar Recruitment 2026 Apply Online

नोकरीची संधी! आधारमध्ये २५२ जागांसाठी भरती, कुठं करायचा अर्ज? किती मिळणार पगार?

Aadhaar Recruitment 2026 Apply Online : देशभरातील आधार सेवा केंद्रांमध्ये एकूण २५२ पदे भरण्यात येणार आहेत. यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. आपल्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात राहून काम करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी चांगली संधी आहे.
नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरुणांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत आधार सेवा अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी CSC e-Governance Services India Limited यांनी आधार सुपरवायझर आणि ऑपरेटर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. पात्र उमेदवारांनी यासाठी अर्ज करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

