सोलापूर : इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग पर्सनल सिलेक्‍शन (आयबीपीएस) ने आयबीपीएस आरआरबी लिपिक मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे दिली आहेत. आयबीपीएस आरआरबी प्रिलिम्स 2021 परीक्षेत यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झालेले उमेदवार आता अधिकृत वेबसाईट ibps.in वर आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. आयबीपीएस प्रवेशपत्र 3 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत उपलब्ध आहे. हे प्रवेशपत्र मिळवण्यासाठी आयबीपीएस आरआरबी प्रिलिम्स 2021 परीक्षेत यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना ऑनलाइन प्रवेशपत्र डाउनलोड करून त्यात संपूर्ण माहिती भरावी लागणार आहे. प्रवेशपत्र डाउनलोड कसे करावे याबाबत खाली दिलेल्या माहितीचा फॉलो करा... IBPS RRB Clerk Mains Admit Card असे डाउनलोड करा

1. प्रथम अधिकृत वेबसाईट ibps.in वर जा

2. यानंतर, "IBPS RRB Clerk Mains Admit Card' या लिंकवर क्‍लिक करा

3. आता आपला नोंदणी क्रमांक किंवा रोल नंबर प्रविष्ट करा

4. आता आपला संकेतशब्द किंवा जन्मतारीख प्रविष्ट करा

5. कॅप्चा कोड देखील जोडा

6. आता आपण लॉग इन करून आपले आयबीपीएस आरआरबी लिपिक प्रवेश पत्र डाउनलोड करू शकता

7. भविष्यासाठी तुमच्या प्रवेशपत्राचे प्रिंटआउटही काढून घेऊ शकता असा आहे IBPS RRB Exam 2021 पॅटर्न

आयबीपीएस आरआरबी लिपिक मुख्य परीक्षा 20 फेब्रुवारी 2021 रोजी घेतली जाईल. ऑनलाइन परीक्षेत रीझनिंग, कॉम्प्युटर नॉलेज, जनरल अवेअरनेस, हिंदी भाषा, इंग्लिश लॅंग्वेज आणि न्युमेरिकल एबिलिटीकडून वस्तुनिष्ठ प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील. आयबीपीएस आरआरबी लिपिक परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल. परीक्षेसाठी दोन तासांचा वेळ दिला जाईल. आयबीपीएस आरआरबी लिपिक मुख्य लेखी परीक्षा क्‍लिअर केलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल.

Web Title: Admit Card of IBPS RRB Clerk Main Exam is available on the website