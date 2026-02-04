Adolescent Depression : पौगंडावस्थेतील अस्वस्थता...

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञपौंगडावस्थेत अस्वस्थता निर्माण करणारं किंवा नैराश्य वाढवणारं मुख्य कारण मेंदूतील रासायनिक बदलात असतं. आनुवंशिकता, हार्मोनल चेंजेस, परीक्षेतील अपयश, आई-वडिलांमधील सततच्या भांडणांमुळे येणारा ताण, घरातील तणावाचे वातावरण, जवळच्या व्यक्तीच्या मृत्यूचा धक्का या सर्वातून निर्माण होणारा ताण, एकतर्फी प्रेमातील अपयश, आयुष्यातील यशाबद्दलच्या चुकीच्या कल्पना, तसेच झपाट्याने बदलणारी सामाजिक परिस्थिती इत्यादींची नीट न होणारी उकल, भोवतालचा चंगळवाद आणि चांगले गुण मिळूनही अपेक्षित अभ्यासक्रमाला नाकारला गेलेला प्रवेश, नकारात्मक व्यक्तिमत्त्व, स्व-प्रतिमा क्षीण असणे व आयुष्याविषयी नकारात्मक दृष्टिकोन, गंभीर स्वरूपाच्या आरोग्याच्या तक्रारी, लहानपणी ओढवलेला दुर्दैवी प्रसंग व आघात यापैकी काहीही या आजाराला या वयात निमंत्रण देणारं ठरतं. .Premium|Adolescent Brain Development : मुले हट्टी झालीत की त्यांच्या मेंदूत 'केमिकल लोचा' सुरू झालाय? जाणून घ्या मेंदूतील विस्मयकारक बदल.पौगंडावस्थेतील अस्वस्थता तसेच नैराश्य दुर्लक्ष करण्यासारखं नक्कीच नाही. त्यामुळे दुर्लक्ष केलं की सगळं काही आपोआप ठीक होईल, वयाचा दोष असेल वगैरे गैरसमजुतीत राहू नये. तातडीने तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे मुलांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चांगले. सर्वप्रथम अतिशय विश्वासात घेऊन, प्रेमाने आपल्या पाल्याशी बोला. तुम्हाला त्याच्याविषयी काळजी, प्रेम वाटतंय हे त्याला जाणवू द्या. विश्वासाचं वातावरण तयार करा. पाल्याच्या वर्तनातले बदल हे नैराश्याच्या आजारापोटी आहेत किंवा कसे हे तज्ज्ञाला ठरवू द्या. बदल कशामुळे असले तरी पाल्याच्या भविष्याच्या दृष्टीने ते दुरुस्त व्हायला हवेत.आवश्यक औषधोपचार, समुपदेशन, वेगवेगळ्या आणि विशिष्ट मानसोपचार पद्धती. ‘सीबीटी’ तसेच काही जणांसाठी माइंडफुलनेससारखी वर्तमान क्षणावर लक्ष केंद्रित करायला मदत करणारी तंत्रे, मन स्वस्थ व्हायला मदत करणारी तंत्रे, नकारात्मक दृष्टिकोनाचे सकारात्मक दृष्टिकोनात रूपांतर करायला मदत करणारे ‘थॉट लॉग’ लिहिणं, हे महत्त्वाचं आहे..यामुळे काय होतं?कशाप्रकारचे वर्तन, भावना व कल्पना हा आजार वाढण्यास कारणीभूत ठरल्या हे जाणून घेण्यात मदत होते.ज्या घटना व प्रसंगांमुळे आजाराला चालना मिळाली त्यांना त्यावेळी कसे सामोरे गेलो व कसे जायला हवे हे जाणून घेणे.भावनांवर ताबा कसा मिळवावा व आनंद कसा मिळवावा आणि टिकवावा याचे शिक्षणपरिस्थितीशी जुळवून घेण्याची व समस्येतून मार्ग काढण्याची कलातणावाचा उगम शोधणे.सकारात्मक दृष्टिकोनाची जोपासना करण्यास शिकवले जाते.आयुष्यातील प्राथमिकता ठरवणे/बदलणे शिकवले जाते.योजनाबद्ध पद्धतीने, पायरी पायरीने विचार व कृती करण्याची सकारात्मक पद्धत शिकणे अर्थात नकारात्मक पद्धत बदलणे.तणाव घालविण्याच्या पद्धती, सकारात्मक विचार करण्याची रीत, एकाग्रता तसेच तणाव नियोजनाच्या विविध पद्धती शिकवल्या जातात.प्रत्येक क्षणात, वर्तमानात, स्वस्थ कसे राहावे, तसेच तटस्थपणे स्वतःकडे व परिस्थितीकडे कसे पाहावे हे शिकवले जाते. काही ध्यानाच्या पद्धती शिकवल्या जातात, ज्या योगे चित्त शांत होईल..या सगळ्याबरोबर भरपूर चल पद्धतीचा व्यायाम महत्त्वाचा ज्यायोगे सेरोटोनीनसारखी आवश्यक रसायने स्त्रवतील. या सगळ्याबरोबरच अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे मुलाला पालकांकडून व शिक्षकांकडून मिळणारा भावनिक आधार. वेळेवर काळजी घेतली तर आपण कोमेजणाऱ्या कळ्यांना पुन्हा फुलवू शकतो. त्यांना पुन्हा एकदा सुंदर आयुष्य जगायला मदत करू शकतो. त्यांना तुमच्याबद्दल विश्वास द्या. तुमचा आधाराचा हात त्यांच्या हाती द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.