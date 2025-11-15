Short-Term Career Course: करिअरला द्या नवे वळण! ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन फॅशन डिझायनिंग तरुणांचे आवडते शॉर्ट टर्म कोर्स

स्टाईल में रहने का...असं एक गीत मध्यंतरी तरुणाईत लोकप्रिय झाले होते. त्याची आठवण यायचे कारण म्हणजे फॅशनची तरुणाईत असलेली प्रचंड आवड. ही आवडच अनेकांच्या रोजगाराचा, आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग बनला आहे. विशेष म्हणजे अगदी कमी कालावधीचा कोर्स पूर्ण करून दीर्घकाळ अर्थार्जनाची संधीही यानिमित्ताने तरुणाईला मिळत आहे..शहरात जवळजवळ दहा ते बारा फॅशन डिझायनिंग प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. या ठिकाणी हजार ते बाराशे विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत असल्याचे प्रशिक्षकांनी सांगितले. फक्त मुलीच नाही तर मुलेही या क्षेत्राकडे वळत आहेत. येथे कोर्स कालावधी एक महिन्यापासून दोन वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहेत. कमी वेळेत तत्काळ रोजगार उपलब्ध होत आहे. प्रमुख केंद्रांमध्ये एमजीएम फॅशन डिझायनिंग कॉलेज, कांगुले फॅशन डिझाइनिंग, फिनिक्स फॅशन डिझायनिंग, क्वीन फॅशन डिझायनिंग, इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह जेट्स फाउंडेशन यांसारखी दहा ते बारा प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. कमी वेळेत रोजगार देणारे हे प्रशिक्षण असल्यामुळे तरुण या क्षेत्राकडे आकर्षित होत आहेत. तसेच, वेळ नसणाऱ्या किंवा घरच्या जबाबदाऱ्या असलेल्या महिलांसाठी एक महिन्यापासून सहा महिन्यांपर्यंतचे शॉर्ट टर्म कोर्स उपलब्ध आहेत. या एक महिन्यापासून सहा महिन्यांपर्यंतच्या कोर्समुळे महिला व्यवसाय सुरू करत आहेत. कमी वेळेत व्यवसाय.सुरू करण्यासाठी संधीघरकामातून वेळ काढून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शॉर्ट टर्म फॅशन डिझायनिंग कोर्स उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये आरीवर्क, ब्युटीशियन, मेकअप आर्टिस्ट, चिल्ड्रन गारमेंट, नऊवारी मेकिंग, ब्लाउज मेकिंग, पंजाबी मेकिंग, डिझायनर ब्लाऊज असे एक महिन्यापासून ते तीन महिन्यांपर्यंतचे कोर्स उपलब्ध आहेत..उपलब्ध कोर्सडिप्लोमा इन फॅशन डिझायनिंग : १ वर्षॲडव्हान्स डिप्लोमा इन फॅशन डिझायनिंग : २ वर्षेबीए फॅशन डिझायनिंग कोर्स : ३ वर्षेशॉर्ट टर्म कोर्सेस : १ ते ६ महिन्यांचे .मी मागच्या अनेक वर्षांपासून फॅशन डिझायनिंग इन्स्टिट्यूट चालवत आहे. मुलींना स्वतःच्या पायावर उभे करणे माझा उद्देश आहे. तसेच, यावर्षी शुल्कामध्ये डिस्काउंट दिले, जेणेकरून आर्थिक अडचण असणाऱ्या मुलींनाही शिकण्याची संधी मिळेल. लहानपणापासून स्वतः काहीतरी करण्याची इच्छा होती.- प्रतिभा सोनवणे, संचालिका- मी मागच्या पंधरा वर्षांपासून मुलींना फॅशन डिझायनिंगचे प्रशिक्षण देते. माझ्याकडे यंदाही पन्नास मुली प्रशिक्षणासाठी येतात. एक महिन्यापासून दोन वर्षांपर्यंतचे विविध कोर्सेस उपलब्ध आहेत. चांगली प्लेसमेंट आणि रोजगार उपलब्ध असल्यामुळे मुली ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन फॅशन डिझायनिंगकडे वळत आहेत.- प्रतिभा शिंदे, संचालिका- मी ॲडव्हान्स फॅशन डिझायनिंग कोर्स करून आज स्वतःचे बुटीक सुरू केले. सुरवातीला वाटले नाही की मला जमेल, पण दोन वर्षांच्या कोर्समध्ये ते जमले. आवड व्यवसायात रूपांतरित झाली आणि ग्राहकांचे प्रोत्साहन मिळत राहिले.- भारती करवाडे, व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.