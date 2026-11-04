Agniveers Extension: अग्निवीरांना दोन वर्षांची मुदतवाढ! कायम लष्करी सेवेत सामील होण्याची पुन्हा संधी मिळणार

Fresh Chance for Regular Cadre: अग्निवीरांना त्यांच्या सेवा कालावधीत दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी केली आहे. या निर्णयानुसार, चार वर्षांचा प्रारंभिक सेवा काळ पूर्ण झाल्यानंतर नियमित सेवेसाठी निवड न झालेल्या ७५ टक्के अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षे सैन्यात सेवा बजावता येईल. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.सरकारच्या या निर्णयामुळे अग्निवीरांचा एकूण सेवा कार्यकाळ आता सहा वर्षांचा होणार असून त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन आणि निवड निकषांच्या आधारे त्यांना पुन्हा एकदा नियमित सशस्त्र दलात सामील होण्याची संधी मिळणार आहे..पत्रकार परिषदेत बोलताना जनरल सुब्रमणी यांनी स्पष्ट केले की, अग्निवीरांची पहिली तुकडी आपला चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याच्या टप्प्यावर असून त्यांच्या कामगिरीबाबत मिळालेला प्रतिसाद अत्यंत सकारात्मक आहे. सशस्त्र दलांनी या मुदतवाढीची शिफारस केली होती आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.जनरल सुब्रमणी यांनी सांगितले की, अग्निवीरांच्या पुढील निवडीसाठी त्यांची कामगिरी आणि कार्यक्षमता हे सर्वात महत्त्वाचे निकष राहतील. अतिरिक्त दोन वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्यांची प्रस्तावित निवड ही प्रक्रियेनुसार नियमित सैन्यातील भरतीसाठी पुन्हा एकदा पडताळणी केली जाईल..अग्निपथ योजनेच्या भविष्याबाबत बोलताना त्यांनी नमूद केले की, ही व्यवस्था अंतिम किंवा न बदलणारी नाही, तर अनुभवांच्या आधारे या योजनेचा आढावा घेतला जाईल. शारीरिक तंदुरुस्ती, परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, तांत्रिक ज्ञान आणि विविध जबाबदाऱ्या सांभाळण्याची तयारी हे त्यांच्या प्रशिक्षणाचा आणि मूल्यमापनाचा महत्त्वाचा भाग असेल..Satara Bank Election: सातारा जिल्हा बँकेच्या विजयी मिरवणुकीत राडा! पंचायत समिती सदस्याला मारहाण, नेमकं काय घडलं!.काय आहे अग्निवीर योजना?जून २०२२ मध्ये अग्निपथ योजना सुरु करण्यात आली या योजनेअंतर्गत तरुणांना लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेत चार वर्षांच्या प्रारंभिक कालावधीसाठी भरती केले जाते. मूळ नियमांनुसार, प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना कामगिरीच्या आधारे नियमित कॅडरमध्ये कायमस्वरूपी सेवेसाठी निवडले जाते. उर्वरित ७५ टक्के जवानांना एकरकमी सेवा निधी पॅकेज आणि कौशल्य प्रमाणपत्र देऊन सेवेतून मुक्त केले जात होते. नौदलाच्या पहिल्या तुकडीचा कार्यकाळ २१ नोव्हेंबरला, वायुसेनेचा २१ डिसेंबरला आणि लष्कराचा ३१ डिसेंबरला संपत आहे. २०२६ च्या अखेरपर्यंत पहिल्या तुकडीतील १८ हजारांहून अधिक जवान आपली चार वर्षांची सेवा पूर्ण करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या नवीन निर्णयामुळे कायम न झालेल्या अग्निवीरांना दोन अतिरिक्त वर्षे सेवा बजावण्याची संधी आहे. तसेच त्यांना पुन्हा सैन्यात कायम होण्यासाठी स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्याची नवी संधी मिळणार आहे.