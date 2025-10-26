AI Career: AI मध्ये करिअर करायचंय? ऑस्ट्रेलियातील टॉप युनिव्हर्सिटीजची यादी येथे पहा!

थोडक्यात:ऑस्ट्रेलियातील टॉप युनिव्हर्सिटीज AI शिक्षण आणि संशोधनात आघाडीवर आहेत.AI क्षेत्रात ऑस्ट्रेलियामध्ये 2030 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांची संधी आहे.AI प्रोफेशनल्ससाठी अनुभवावरून 57 लाख ते 1.25 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक पगार मिळतो.Top AI Universities In Australia: ऑस्ट्रेलिया उच्च शिक्षणासाठी जागतिक पातळीवर ओळखले जाते आणि येथे दरवर्षी अनेक भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येतात. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) या क्षेत्रात वेगाने वाढ होत आहे. भविष्यातील टेक उद्योगाचे भविष्य (AI) वर अवलंबून आहे. .ऑस्ट्रेलियातील युनिव्हर्सिटीज AI शिक्षण आणि संशोधनात आघाडीवर आहेत. येथे AIसाठी खास डिग्री कोर्सेस आहेत जे थिअरीसह प्रॅक्टिकल अनुभवावरही भर देतात. विद्यार्थी विविध प्रोजेक्ट्स आणि संशोधन कामांमध्ये सहभागी होऊन उद्योगातील आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करू शकतात..Water Bottle Cleaning Tips: पाण्याची बॉटल किती वेळा स्वच्छ करावी? जाणून घ्या तज्ज्ञांच्या हायजीन टिप्स!.ऑस्ट्रेलियातील प्रमुख AI युनिव्हर्सिटीज- मेलबर्न युनिव्हर्सिटी- सिडनी युनिव्हर्सिटी- ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी- युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स- मोनाश युनिव्हर्सिटी- युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी सिडनी- मॅक्वायर युनिव्हर्सिटी.AI प्रोफेशनल्ससाठी मागणीऑस्ट्रेलियामध्ये टेक इंडस्ट्रीत AI स्पेशलिस्टची खूप मागणी आहे. सरकार आणि खाजगी क्षेत्र दोन्ही AI मध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत, ज्यामुळे 2030 पर्यंत अंदाजे 2,00,000 नवीन AI नोकऱ्या तयार होतील. AI इंजिनिअर, मशीन लर्निंग इंजिनिअर, डेटा सायंटिस्ट, डीप लर्निंग इंजिनिअर, आणि NLP तज्ज्ञ या पदांसाठी संधी सर्वाधिक आहेत..ORS Real Vs Fake: ORS खरे आहे की बनावट? जाणून घ्या 'या' सोप्या पद्धतीने!.पगार0-3 वर्ष अनुभव: 57 ते 74 लाख रुपये वार्षिक3-6 वर्ष अनुभव: 74 ते 96 लाख रुपये वार्षिक6 वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव: 1.25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.