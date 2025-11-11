AI for Communication Skills: लोकांसमोर बोलायला घाबरता? AI ‘गुरु’ सोबत करा सराव, कुठेही, कधीही!

AI Public Speaking: लोकांसमोर बोलणे ही अनेकांशी भीती निर्माण करणारी गोष्ट असते. ऑफिस मिटिंग असो, शाळा - कॉलेजचे प्रेझेंटेशन असो किंवा सामाजिक कार्यक्रम लोकांसमोर बोलताना घाबरणे सामान्य आहे. पण आजच्या डिजिटल युगात, तुम्ही या भीतीवर सहज मात करू शकता, आणि त्यासाठी तुमच्यासाठी AI पब्लिक स्पीकिंग 'गुरु' उपलब्ध आहे. .AI पब्लिक स्पीकिंग कोच म्हणजे काय?AI पब्लिक स्पीकिंग कोच म्हणजे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित साधन, जे तुम्हाला लोकांसमोर बोलण्याचा सराव करण्यास मदत करते. तुम्हाला प्रत्यक्ष कोचच्या भेटीसाठी वेळ किंवा पैसा नसला तरी, हा AI ‘गुरु’ तुम्हाला कुठेही, कधीही सराव करण्याची संधी देतो..Today Horoscope: भौम-पुष्य योगाचा संयोग! कर्क, कन्या आणि इतर राशींवर बजरंगबलींची विशेष कृपा; वाचा आजचं राशीभविष्य.AI कोचचे फायदे काय?भीती कमी करा आणि आत्मविश्वास वाढवाबरेच लोक सादरीकरणे किंवा सार्वजनिक भाषणे घाबरतात. तुम्ही सुरक्षित वातावरणात एआय प्रशिक्षकासोबत सराव करू शकता, ज्यामुळे चिंता कमी होईल आणि तुमची कामगिरी सुधारेल.कधीही, कुठेही सराव कराएआय कोच ऑनलाइन आहे. याचा अर्थ तुम्ही घरी, प्रवास करताना किंवा रात्री देखील उशिराचा सराव करू शकता..बजेट-फ्रेंडली पर्यायव्यावसायिक सार्वजनिक भाषण प्रशिक्षक महाग असतात, परंतु काही एआय प्रशिक्षक मोफत किंवा परवडणारे असतात. म्हणून, तुम्ही मर्यादित बजेटमध्ये तुमचे कौशल्य सुधारू शकता.जास्त सराव आणि फीडबॅकएआय कोच तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सराव करण्याची संधी देतो आणि तुमची प्रगती दाखवतो, जेणेकरून तुम्ही लवकर सुधारणा करू शकाल..Government Jobs: शेवटची संधी! या आठवड्यात बंद होणार आहेत अनेक मोठ्या सरकारी भरती, जाणून घ्या कुठे आणि कधी करायचा अर्ज.एआय कोच कसा वापरायचा?प्लॅटफॉर्मवर लॉगिन करातुमचा उद्देश निवडा (उदा. सादरीकरण, मुलाखत, भाषण)सराव सुरू करा आणि अभिप्राय मिळवादुरुस्ती पूर्ण केल्यानंतर, पुन्हा सराव करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.