भविष्यवेध : एआय, डेटा सायन्स, मशिन लर्निंग की सीएस आयटी?

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉर‘कॉम्प्युटर सायन्समध्ये शिक्षण घ्यायचे आहे; परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग किंवा डेटा सायन्स यापैकी नवीन ब्रँच मिळाली तर ती घ्यावी का?’ ‘पारंपरिक सीएस आणि आयटी आता मागे पडणार का?’ याचे सर्वांत सोपे उत्तर म्हणजे, एआय, एमएल किंवा डेटा सायन्स या एकमेकांच्या स्पर्धक शाखा नसून त्या सॉफ्टवेअर या विशाल क्षेत्रातील अधिक विशेषीकृत शाखा आहेत. सीएस, आयटी, एआय, एमएल आणि डेटा सायन्स हे एकाच कुटुंबाचे सदस्य आहेत..सीएस आयटीकॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगमध्ये प्रोग्रॅमिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, अल्गोरिदम्स, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टिम्स, कॉम्प्युटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग अशा संगणकशास्त्राच्या मूलभूत विषयांचा व्यापक पाया तयार केला जातो. आयटी शाखाही याच्याशी बऱ्याच प्रमाणात संबंधित असून माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर, डेटाबेस, नेटवर्क्स आणि विविध आयटी सिस्टिम्स यांच्या वापरावर भर देते. बहुतांशपणे विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम समानच असतो. लॅब, सॉफ्टवेअर्स, शिक्षक समान तर असतातच परंतु कामाचे स्वरूप, प्लेसमेंटसाठीच्या कंपन्या यामध्येही फरक नसतो..नवीन शाखांमध्ये वेगळे काय?आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे संगणकीय प्रणालींना एखादी समस्या समजून निर्णय घेणे, पॅटर्न ओळखणे किंवा बुद्धिमान पद्धतीने काम करणे शिकविण्याचे व्यापक क्षेत्र.मशिन लर्निंग (एमएल) हा ‘एआय’चाच महत्त्वाचा भाग. प्रत्येक नियम स्वतंत्रपणे लिहून देण्याऐवजी उपलब्ध डेटामधून संगणकाला पॅटर्न्स शिकवून अंदाज किंवा निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा त्याचा गाभा. डेटा सायन्स (डीएस)मध्ये मोठ्या प्रमाणातील माहिती गोळा करणे, प्रक्रिया करणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यातून व्यवसायासाठी उपयुक्त निष्कर्ष काढणे यावर अधिक भर असतो. त्यासाठी स्टॅटिस्टिक्स, मॅथेमॅटिक्स, प्रोग्रॅमिंग, डेटाबेसेस, डेटा व्हिज्युअलायझेशन आणि मशिन लर्निंग यांचा वापर होतो..त्यामुळे नवीन म्हणजे श्रेष्ठ आणि जुने म्हणजे कालबाह्य, असा निष्कर्ष चुकीचा आहे. कॉम्प्युटर, आयटी विद्यार्थीदेखील योग्य अभ्यासक्रमातील इलेक्टिव्हज, प्रोजेक्ट्स आणि अतिरिक्त कौशल्यांद्वारे एआय, एमएल किंवा डेटा सायन्समध्ये उत्तम करिअर करू शकतो. त्याचप्रमाणे एआय/डीएस/एमएल विद्यार्थ्याने कॉम्प्युटर सायन्सचे फंडामेंटल्स कमकुवत ठेवले तर केवळ ब्रँचचे आकर्षक नाव, नोकरी मिळवून देणार नाही. नावामध्ये बदल असण्याचे तत्कालिक कारण स्पेशलायझेशन असण्यासोबतच सध्याचे ट्रेंडिंग तंत्रज्ञान हेदेखील आहे.आयटी उद्योगाला पुढील काळात केवळ डिग्री किंवा ब्रँचचे नाव नको आहे. प्रोग्रॅमिंग, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, मॅथेमॅटिक्स-स्टॅटिस्टिक्स, एसक्यूएल, डेटाबेस, एआय टूल्स, लाइव्ह प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, कम्युनिकेशन आणि सतत नवीन शिकण्याची क्षमता असलेला अभियंता हवा आहे. एआय आणि बिग डेटा ही २०३० पर्यंत सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या कौशल्यांमध्ये आहेत; त्याचवेळी ॲनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव्ह थिंकिंग आणि ॲडॅप्टेबिलिटी यांचेही महत्त्व वाढत आहे..ब्रँचचे नाव भविष्य ठरवत नाही; त्या ब्रँचमध्ये तुम्ही निर्माण केलेली कौशल्ये तुमचे भविष्य ठरवतात. कॉम्प्युटर सायन्स फंडामेंटल्स, आधुनिक एआय/डेटा स्किल्स, प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट्स हेच येणाऱ्या काळातील यशस्वी आयटी करिअरचे खरे समीकरण आहे. त्यामुळे निर्णय कोणताही घ्या, कौशल्य आणि ज्ञान एकाच परिघातील आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.