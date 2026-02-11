एज्युकेशन जॉब्स

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियांत्रिकी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) अभियांत्रिकी हे महत्त्वाचे आणि उपयुक्त करिअर म्हणून पुढे येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
- प्रतीक्षा वाघ, प्राध्यापिका

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) अभियांत्रिकी हे महत्त्वाचे आणि उपयुक्त करिअर म्हणून पुढे येत आहे. या क्षेत्रात दीर्घकालीन करिअर स्थैर्य, उच्च शिक्षण आणि संशोधनाचीही मोठी संधी उपलब्ध आहे. कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणातील माहितीचे विश्लेषण करून योग्य आणि जलद निर्णय घेण्यास या प्रणाली मदत करतात.

