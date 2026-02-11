कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियांत्रिकी

- प्रतीक्षा वाघ, प्राध्यापिकाकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) अभियांत्रिकी हे महत्त्वाचे आणि उपयुक्त करिअर म्हणून पुढे येत आहे. या क्षेत्रात दीर्घकालीन करिअर स्थैर्य, उच्च शिक्षण आणि संशोधनाचीही मोठी संधी उपलब्ध आहे. कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणातील माहितीचे विश्लेषण करून योग्य आणि जलद निर्णय घेण्यास या प्रणाली मदत करतात..आरोग्यसेवा क्षेत्रात आजार ओळखणे आणि उपचार ठरवण्यात मदत करते. उत्पादन उद्योगात स्मार्ट कारखाने आणि यंत्रांची आधीच देखभाल करण्याची व्यवस्था शक्य होते. शेती क्षेत्रात पिकांचे निरीक्षण, उत्पादनाचा अंदाज आणि संसाधनांचे योग्य नियोजन करता येते..नोकरीच्या संधी‘एआय’ अभियंता, मशिन लर्निंग अभियंता, डेटा सायंटिस्ट, डीप लर्निंग अभियंता, भाषा प्रक्रिया अभियंता, संगणकीय दृश्य अभियंता, रोबोटिक्स अभियंता आणि संशोधक अशी पदे या क्षेत्रात आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, बँका, विमा कंपन्या, आरोग्यसेवा संस्था, संशोधन केंद्रे आणि शासकीय विभागांमध्ये तसेच खासगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत..माहिती तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअर कंपन्या अॅप्लिकेशन्स, स्वयंचलित प्रणाली, माहितीचे विश्लेषण करणारी साधने आणि ‘एआय’वर आधारित सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी ‘एआय’ अभियंत्यांची नेमणूक करतात. तसेच मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात..स्टार्टअप कंपन्या आरोग्य, आर्थिक सेवा, शिक्षण आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण ‘एआय’ उपाय विकसित करतात. उत्पादन व वाहन उद्योगात ‘एआय’चा वापर स्मार्ट उत्पादन प्रणाली, स्वयंचलित वाहने, गुणवत्ता तपासणी आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासाठी होतो.बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात फसवणूक शोधणे, जोखीम विश्लेषण आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी ‘एआय’चा वापर केला जातो. शासकीय क्षेत्रात इस्रो, डीआरडीओ, बार्क, सी-डॅक यासारख्या संशोधन संस्थांमध्ये ‘एआय’ अभियंत्यांना संशोधन व विकास प्रकल्पांमध्ये संधी मिळतात. संरक्षण आणि सुरक्षा विभागात ‘एआय’चा वापर देखरेख प्रणाली, सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी केला जातो..आवश्यक परीक्षा‘एआय’ अभियांत्रिकीसाठी एकच ठराविक परीक्षा नसली तरी काही प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षा महत्त्वाच्या आहेत. पदवी शिक्षणासाठी जेईई (मुख्य व प्रगत), राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा किंवा ‘सीयूईटी’ दिली जाते. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी गेट, सीयूईटी-पीजी आणि विद्यापीठांच्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा असतात. बहुतेक वेळा गेट गुणांच्या आधारे निवड केली जाते..आवश्यक अभ्यासक्रमसंगणक विज्ञान, माहिती विश्लेषण, माहिती तंत्रज्ञान किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स या शाखांमध्ये बी.ई. किंवा बी.टेक पदवी तसेच एम.टेक, एम.एस्सी किंवा एम.एस. पदवीचे पर्याय उपलब्ध आहेत. याशिवाय पायथन प्रोग्रॅमिंग, यंत्र-अध्ययन, सखोल अध्ययन आणि मोठ्या प्रमाणातील माहिती प्रक्रिया यांसारखे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरतात. प्रकल्प कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतल्यास नोकरी मिळण्याच्या संधी अधिक वाढतात..भविष्यातील मार्गविद्यार्थी दृश्य ओळख, भाषा प्रक्रिया, स्वयंचलित प्रणाली आणि रोबोटिक्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये तज्ज्ञ बनू शकतात. ‘एआय’ किंवा संबंधित क्षेत्रात पीएच.डी. केल्यास संशोधन संस्था, विद्यापीठे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि मोठ्या कंपन्यांच्या संशोधन विभागात काम करण्याची संधी मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.