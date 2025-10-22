पदवी पुरेशी नाही, कौशल्ये हवीच

एज्युकेशन जॉब्स

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात केवळ शैक्षणिक पदवी पुरेशी नसून, रोजगाराच्या संधींसाठी तांत्रिक 'हार्ड स्किल्स' आणि 'संवाद व समस्या सोडवण्यासारख्या 'सॉफ्ट स्किल्स' चा समतोल आवश्यक आहे.
Degree is the Start, Skills are the Success: Why Soft and Hard Skills are Crucial in the AI Era

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रीना भुतडा - करिअर समुपदेशक

सध्याच्या वेगवान, स्पर्धात्मक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात केवळ शैक्षणिक पदवी मिळवणे पुरेसे होत नाही. पदवी करिअर घडवण्याची सुरुवात असली तरी त्यासोबत आवश्यक कौशल्यांची जोड नसल्यास रोजगाराच्या संधी मर्यादित राहतात. नोकरी देणाऱ्या संस्था केवळ प्रमाणपत्रे पाहत नाहीत, तर उमेदवाराच्या कौशल्यांकडे, समस्यांचा सामना करण्याच्या क्षमतेकडे व संवाद कौशल्यांकडे अधिक लक्ष देतात.

