विशेष : ‘गॅमा एआय’ : सादरीकरणाचा ‘स्मार्ट’ पर्याय

सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरआजच्या वेगवान जगात संकल्पना स्पष्टपणे आणि प्रभावीपणे मांडण्याची क्षमता पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची झाली आहे. योग्य सादरीकरण तयार करण्यासाठी वेळ, मेहनत आणि डिझाइन कौशल्यांची आवश्यकता असते. इथेच ‘गॅमा एआय’ हा चांगला पर्याय कामात येऊ शकतो. ‘गॅमा एआय’ कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्लॅटफॉर्म आहे. मायक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉइंट किंवा गुगल स्लाइड्ससारख्या पारंपरिक साधनांशिवाय यूजरला (वापरकर्त्यांना) प्रत्येक स्लाइडमध्ये मजकूर टाकावा लागतो आणि डिझाइन करावे लागते. अशा वेळी गॅमा ही संपूर्ण प्रक्रिया सोपी करते. यूजरला फक्त विषय किंवा संकल्पना टाइप करायची असते. त्यानुसार हे प्लॅटफॉर्म आपोआप आकर्षक लेआउटसह मजकूर तयार करते..क्षमता‘गॅमा-एआय’च्या प्रभावी वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे त्याची मजकूर निर्मितीची क्षमता. हे केवळ स्लाइड्सच तयार करत नाही, तर माहिती लिहिण्यास आणि एकत्रित करण्यासही मदत करते. माहिती योग्य क्रमाने सादर केली जात असल्याने ती समजून घेणे आणि आत्मसात करणे सादरीकरण ऐकणाऱ्यास सोपे जाते. ज्यांच्याकडे संकल्पना आहेत, परंतु त्यांना प्रभावीपणे कसे मांडावे याबद्दल खात्री नसते, त्यांच्यासाठी हे उपयुक्त आहे..उपयोगयाचा आणखी एक फायदा म्हणजे त्याची ‘अनुकूलनशील डिझाइन प्रणाली.’ निश्चित टेम्पलेट्स वापरण्याऐवजी, गॅमा माहितीनुसार लेआउट्स, फॉन्ट्स आणि व्हिज्युअल्स आपोआप तयार करतो. यामुळे मॅन्युअल डिझाइनच्या प्रयत्नांशिवाय प्रत्येक सादरीकरण आधुनिक, सुबक आणि व्यावसायिक दिसते.गॅमा इंटरॅक्टिव्ह आणि स्क्रोल करण्यायोग्य सादरीकरणाद्वारे वेगळा दृष्टिकोनही देतो. स्लाइड्समध्ये अदलाबदल करण्याऐवजी यूजर वेबपेज वाचल्याप्रमाणे सलगतेने माहिती सादर करू शकतात. यामुळे अधिक सुलभ आणि आकर्षक मांडणी करता येते. ऑनलाइन सादरीकरण शेअर करताना याचा अधिक उपयोग होतो. ‘गॅमा-एआय’ बहुपयोगी आहे. याचा उपयोग शैक्षणिक, व्यावसायिक सादरीकरणाबरोबर, प्रकल्प अहवाल किंवा वैयक्तिक पोर्टफोलिओसाठी केला जाऊ शकतो. वापराच्या सुलभतेमुळे कोणतीही तांत्रिक पार्श्वभूमी नसली तरीही, सर्व क्षेत्रांतील लोकांसाठी ‘गॅमा-एआय’ उपलब्ध आहे..हे प्लॅटफॉर्म मल्टिमीडिया इंटिग्रेशनद्वारे संवाद अधिक वाढवते. यूजर त्यांची माहिती अधिक समृद्ध आणि प्रभावी बनवण्यासाठी सहजपणे छायाचित्रे, व्हिडिओ, चार्ट आणि लिंक्स जोडू शकतात. याव्यतिरिक्त, गॅमा रिअल-टाइम कोलॅबरेशनला साह्य करत असल्यामुळे अनेक यूजर एकाच प्रकल्पावर एकत्र काम करू शकतात. परिणामी, सांघिक कार्य अधिक कार्यक्षमतेने होते..प्रमुख वैशिष्ट्ये :काही मिनिटांत साध्या संकल्पनांचे संपूर्ण ‘प्रेझेन्टेशन’ तयार करणे.लेखन, डिझाइनिंग आणि फॉरमॅटिंग एकाच प्लॅटफॉर्मवर एकत्ररीत्या होते.तांत्रिक किंवा डिझाइनच्या पूर्वज्ञानाची आवश्यकता नाही.आकर्षक आणि आधुनिक पद्धतीने सादरीकरण.सहजतेने होणाऱ्या शेअरिंगमुळे टीममधील सहकाऱ्यास मदत..थोडक्यात, ‘गॅमा-एआय’ हे पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन्स तयार करण्याच्या दिशेने जाणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हे ॲप कृत्रिम बुद्धिमत्तेला स्मार्ट डिझाइनसोबत जोडते आणि त्यामुळे व्यावसायिक प्रेझेंटेशन तयार करण्यासाठी लागणारे आपले श्रम कमी होते. तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, तसतसे ‘गॅमा-एआय’सारखी साधने प्रत्येकासाठी कल्पना प्रभावीपणे मांडणे सोपे करत आहेत, ज्यामुळे वेळेची बचत होते आणि दैनंदिन जीवनातील उत्पादकता वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.