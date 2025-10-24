AI In Education: विद्यार्थ्यांची समुपदेशनासाठी ‘एआय’कडे धाव शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता

मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अर्थात ‘एआय’चा वापर सर्वच क्षेत्रांत वाढत असताना विद्यार्थी ‘एआय’कडे अभ्यासक्रमांसोबत वैयक्तिक ताणतणावाबाबत माहिती विचारत आहेत. विद्यार्थ्यांनी समुपदेशनासाठी ‘एआय’कडे धाव घेण्याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. .एआयवर चांगली माहिती मिळत असली तरी ती पुरेशी नसते. परिणामी विद्यार्थ्यांचा संवाद खुंटत चालला असून तार्किक अनुमान काढण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांपेक्षाही विद्यार्थ्यांकडून एआयचा वापर अधिक केला जात असल्याने त्यातून मिळालेल्या माहितीमुळे ‘शिक्षकांना काही कळत नाही’ अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षकांसमोरही विद्यार्थ्यांना नियंत्रणात आणण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे..मोबाईलच्या अतिवापराच्या असंख्य परिणामांनंतर आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये ताणतणावाच्या संकल्पनाही बदलल्या आहेत. पालक, शिक्षक, समुपदेशक आणि ताणतणावाबाबत मानसोपचार तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेण्याऐवजी विद्यार्थी आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्या, करिअर, आपल्या वैयक्तिक प्रश्नांसोबत इतर असंख्य प्रश्नांची उत्तरेही ‘एआय’कडे शोधत असल्याने याविषयी शिक्षण क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. ‘विद्यार्थ्यांमध्ये भावनिक साक्षरता एआयमधून विकसित करता येत नाही. एआय वापरणे चांगले असले तरी तो वापर काही पालक मुलांना अत्यंत सुरक्षित वातावरणात मोठे करतात. त्यामुळे त्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा विकास होऊ दिला जात नाही..पुरेसा नाही. त्याच्या मर्यादा लक्षात आणून देणेही महत्त्वाचे आहे, ’ असे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. यश वेलणकर यांनी सांगितले. ‘ब्रेन रॉट’ वर्षानिमित्त चर्चा ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने ‘ब्रेन रॉट’ या शब्दाला २०२४चा वर्ल्ड ऑफ द इयर म्हणून घोषित केले. ब्रेन रॉट म्हणजे मेंदू गंजणे, बौद्धिक, मानसिक स्थितीतील बिघाड तसेच मोबाईलसारख्या अतिवापरामुळे झालेले परिणाम यावर जगभरात चर्चा सुरू झाल्या..मोबाईलवरील नियंत्रणाच्या सूचना युनेस्कोने नुकताच ‘ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट-२०२३’ जाहीर केला होता. त्यात अतिवापराच्या स्क्रीनटाइम व मोबाईल वापरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चंचलता, आत्मनियंत्रण कमी होणे, चिंता वाढणे, भावनिक स्थैर्य कमी होणे असे परिणाम दिसत असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले. तसेच २०२३ अखेरपर्यंत सुमारे ६० देशांच्या शिक्षण प्रणालींनी शाळेत मोबाईलवर मर्यादा घातल्या होत्या. २०२४ अखेरपर्यंत हे प्रमाण वाढून ७९ देशांपर्यंत गेल्याचेही नोंदवले. तसेच वर्गखोलीत तंत्रज्ञानाचा वापर फक्त शैक्षणिक कारणासाठी करावा. प्रत्यक्ष शिक्षक-विद्यार्थी संवाद, सामाजिक कौशल्ये व मानवी घटक यांना प्राधान्य द्यावे, अशा शिफारशी करण्यात आल्या होत्या..विद्यार्थ्यांमध्ये एआयचा वापर वाढत असल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्येदेखील संवाद दुरावतोय. शिक्षकांपेक्षा मला जास्त कळते ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होते, ही बाब गंभीर आहे. परीक्षा, अभ्यास यावरील ताण समुपदेशनाने कमी होतो; मात्र विद्यार्थ्यांच्या तणावाच्या संकल्पनाच बदलत चालल्या आहेत. शिक्षक, पालक आणि एकूणच यावर नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जयवंत कुलकर्णी, समुपदेशक.असे झाले परिणाम प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्याची बौद्धिकता मंदावली भावनिक बुद्ध्यांक, विचार करण्याची क्षमताही मंदावली एआयच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ब्रेन रॉट वाढले एआयमुळे विद्यार्थ्यांच्या ताणतणावाच्या संकल्पना बदलल्या फास्ट, जंकफूडची मोठी समस्या, हट्टीपणात वाढ पाश्चात्त्यांचे अनुकरण, रागीटपणात वाढ आपले स्थान मोठे, इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचे दाखविण्यातून तणावामध्ये वाढ खेळ, संवाद कमी झाल्याने मानसिक कुचंबणा आदींतून तणावात वाढ.एआयवर विचारले जाणारे प्रश्न अभ्यासाचे प्रश्न : अभ्यास कसा करावा, एखाद्या विषयाची संकल्पना कशी सोडवावी, लक्ष केंद्रित कसे करावे, परीक्षेची भीती कशी घालवावी, इंग्रजी, गणित विषयातील भीती कशी दूर होईल, अभ्यास लक्षात राहत नाही तर काय करावे, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. मानसिक तणावाचे प्रश्न : परीक्षेचा ताण कमी कसा करावा, अधिक गुण मिळविण्यासाठी पालकांच्या अपेक्षा कशा पुऱ्या कराव्यात, माझे मित्र पुढे जात आहेत, मी मागे पडत आहे काय करू, आत्मविश्वासाचा अभाव कसा दूर करू, शिक्षकांकडून दबाव येतो, काय करू, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. वैयक्तिक प्रश्न : मनात निराशा आहे, काय करू, स्पर्धेत कसे टिकू, आकर्षण वाटते काय करू, अशी प्रश्नांसोबत मोबाईल वापरामुळे निर्माण झालेले प्रश्न विचारले जात आहेत..Explained: ऑनलाइन गेमने होतोय आयुष्याचा खेळ! आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात अन् कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर.दुसरीकडे अनेकदा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ते सामोरे जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाहीत. यासाठी पालकांकडून वेळोवेळी विविध प्रश्नांवर मोकळेपणाने गप्पा मारायला हव्यात. एखाद्या विषयावर भीती वाटत असेल तर मुलांसोबत खुलेपणाने त्यावर चर्चा केल्या, तर त्यातून ताणतणावाचे अनेक मार्ग सुकर होतील. - डॉ. यश वेलणकर, मानसोपचारतज्ज्ञमोबाईल, एआय आदींच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वर्गातील उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. वर्गात लक्ष देण्याची वृत्ती कमी झाली. त्यातून तार्किक विचार, अनुमान काढणे यासोबत संवाद कमी झाला. विद्यार्थ्यांचे मैदानी खेळ कमी झाल्याने सहचर्य, सांघिक वृत्ती, परस्पर संबंध, हार स्वीकारण्याची सवय, नेतृत्वगुण विकसन यावर परिणाम झाला आहे. आपण मागे पडत असल्याची भीती विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होते. यातील ताणतणावाच्या नव्या पर्यायावर विद्यार्थी एआयसारखे तंत्र वापरतात. विकास गरड, शिक्षण अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 