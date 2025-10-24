एज्युकेशन जॉब्स

AI In Education: विद्यार्थ्यांची समुपदेशनासाठी ‘एआय’कडे धाव शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता

Student Stress: विद्यार्थ्यांमध्ये एआयचा वापर वाढल्यामुळे अभ्यास, वैयक्तिक आणि मानसिक ताणतणावाच्या संकल्पना बदलत आहेत. शिक्षक, पालक आणि मानसोपचारतज्ज्ञांकडून मार्गदर्शनाची गरज अधिकच वाढली आहे.
AI In Education

AI In Education

sakal

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अर्थात ‘एआय’चा वापर सर्वच क्षेत्रांत वाढत असताना विद्यार्थी ‘एआय’कडे अभ्यासक्रमांसोबत वैयक्तिक ताणतणावाबाबत माहिती विचारत आहेत. विद्यार्थ्यांनी समुपदेशनासाठी ‘एआय’कडे धाव घेण्याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
stress
education
student
artificial intelligence
College

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com