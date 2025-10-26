एज्युकेशन जॉब्स
AIIMS Recruitment 2025: एम्समध्ये प्राध्यापक पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख आणि निवड प्रक्रिया
Eligibility Criteria For AIIMS Recruitment 2025: एम्समध्ये संकाय पदांसाठी भरती सुरू झाली आहे. असिस्टंट तसेच असोसिएट प्राध्यापक पदांसाठी ५० वर्षापर्यंतचे पात्र उमेदवार अर्ज करू शकतात. उमेदवारांची निवड प्रक्रिया स्क्रीनिंग आणि मुलाखतीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. जाणून घ्या या भरतीची अधिक माहिती
थोडक्यात:
एम्समध्ये असिस्टंट आणि असोसिएट प्राध्यापक पदांसाठी ६३ जागांसाठी भरती सुरू; अर्जाची अंतिम तारीख १४ नोव्हेंबर २०२५.
निवड प्रक्रिया शॉर्टलिस्टिंग, ऑब्जेक्टिव्ह स्क्रीनिंग आणि मुलाखतीच्या टप्प्यात केली जाईल.
वेतन: असिस्टंट प्रोफेसर १,०१,५०० ते १,६७,४००; असोसिएट प्रोफेसर ६७,७०० ते २,०८,७००; अर्ज शुल्क श्रेणीअनुसार लागू.