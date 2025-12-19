AILET 2026 Result: AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रन्स टेस्ट 2026 चा निकाल जाहीर, 'असा' चेक करा रिजल्ट

All India Law Entrance Test 2026: नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (NLU) दिल्लीने ऑल इंडिया लॉ एंट्रन्स टेस्ट (AILET) 2026 चा निकाल अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. निकालासोबतच परीक्षेची अंतिम उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.निकालांच्या आधारे, बीए एलएलबी (ऑनर्स) आणि एलएलएम अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया पुढे घेतली जाईल..AILET 2026 ची परीक्षा देशभरातील विविध केंद्रांवर 14 डिसेंबर रोजी घेण्यात आली होती. कायदा क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत सहभाग घेतला होता. आता उमेदवार आपला स्कोअरकार्ड NLU दिल्लीच्या अधिकृत वेबसाइटवर पाहू व डाउनलोड करू शकतात..Germany Jobs: ‘मेड इन महाराष्ट्र’ मनुष्यबळाला जर्मनीचे दरवाजे बंद? १० हजार तरुणांचे भविष्य टांगणीला.AILET २०२६ निकाल निवड प्रक्रियासर्वप्रथम NLU दिल्लीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.AILET २०२६ निकालांसाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.लॉगिन पेजवर तुमचा नोंदणीकृत वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड एंटर करा.लॉगिन केल्यानंतर, तुमची अंतिम स्क्रीन दिसेल.भविष्यातील संदर्भासाठी काढलेली प्रत डाउनलोड करत रहा..महिला उमेदवारांचा वाढता सहभागAILET २०२६ मध्ये महिला उमेदवारांचा सहभाग लक्षणीय असता. बीए एलएलबी (ऑनर्स) अभ्यासक्रमासाठी बसलेल्या उमेदवारांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या जास्त होती. एलएलएम अभ्यासक्रमात महिला उमेदवारांची उपस्थिती स्पष्टपणे दिसून आली, ज्यावरून कायद्याच्या शिक्षणात महिलांची वाढती संख्या स्पष्टपणे दिसून येते..Premanand Maharaj: विराट-अनुष्कासारखं प्रेमानंद महाराजांना भेटायचंय? जाणून घ्या खर्च किती.देशभरात व्यापक आयोजनAILET २०२६ ही परीक्षा भारतातील ३६ शहरांमधील ४७ परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली असती. बीए एलएलबी (ऑनर्स) परीक्षेसाठी १५० गुणांचा पेपर असेल आणि एलएलएम अभ्यासक्रमासाठी १०० गुणांचा पेपर घेण्यात आला होता. AILET २०२६ च्या प्रकाशनानंतर, कट-ऑफ, समुपदेशन आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. इच्छुक उमेदवारांनी नियमितपणे nationallawuniversitydelhi.in या अधिकृत वेबसाइटवर तपासावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.