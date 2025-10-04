Airport Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची संधी! एअरपोर्टवर थेट भरती, परीक्षा न देता मिळणार 1.20 लाख पगार

थोडक्यात:एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने कन्सल्टंट आणि ज्युनियर कन्सल्टंट पदांसाठी थेट मुलाखतीद्वारे भरती जाहीर केली आहे.अर्ज प्रक्रिया 3 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू असून 16 ऑक्टोबर 2025 ही अंतिम तारीख आहे.निवड प्रक्रियेत लेखी परीक्षा न करता फक्त मुलाखती घेण्यात येणार असून पगार 1.20 लाखांपर्यंत आहे..AAI Jobs Vacancy 2025: जर तुम्हाला एअरपोर्ट क्षेत्रात नोकरी हवी असेल , ही संधी खास तुमच्यासाठी आहे. एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने कन्सल्टंट आणि ज्युनियर कन्सल्टंट पदांसाठी नवीन भरती जाहीर केली आहे..विशेष बाब म्हणजे ही भरती कोणतीही परीक्षा न घेता थेट मुलाखतीद्वारे केली जाणार आहे. या भरतीसाठी ३ ऑक्टोबर २०२५ पासून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १६ ऑक्टोबर २०२५ आहे. चला तर मग, पात्रतेबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत गुंतवा अन् ४० लाखांचा फंड मिळवा, 'ही' स्कीम माहिती आहे का?.भरतीची महत्वाची माहितीसंस्था: एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI)पदे: कन्सल्टंट / ज्युनियर कन्सल्टंट (Airport Systems)पदसंख्या: 3अर्ज सुरु होण्याची तारीख: 3 ऑक्टोबर 2025अर्जाची अंतिम तारीख: 16 ऑक्टोबर 2025अर्ज: www.aai.aero ची अधिकृत संकेतस्थळ वरून अर्ज करावा..पगारकन्सल्टंट: 1,20,000 प्रति महिनाज्युनियर कन्सल्टंट: 1,00,000 प्रति महिनापात्रता व अनुभवशैक्षणिक पात्रताइलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स & इंस्ट्रुमेंटेशन शाखेतून अभियंत्रण पदवीअनुभवप्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, टेंडरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम्स इत्यादी क्षेत्रात 3 ते 8 वर्षांचा अनुभव आवश्यक.LPG Price Hike: दिवाळीच्या आधीच महागाईचा तडाखा; एलपीजी गॅसचे दर वाढले, तुमच्या शहरात किती झाली किंमत? .वयोमर्यादाज्युनियर कन्सल्टंट: 35 वर्षकन्सल्टंट: 40 वर्ष(16 ऑक्टोबर 2025 ची तारीख धरून गणना केली जाईल)निवड प्रक्रियाही भरती लेखी परीक्षा शिवाय केली जाणार आहे. उमेदवारांची निवड खालील टप्प्यांवर होईल:शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या आधारे प्राथमिक छाननीमुलाखत (Interview) अंतिम निवड यावर आधारित असेलमहत्वाच्या टिपा- जर तुम्ही एकाहून अधिक पदांसाठी अर्ज करणार असाल, तर प्रत्येकीसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल- अर्ज करताना सर्व आवश्यक प्रमाणपत्रे, अनुभव पुरावे आणि कागदपत्र तयार ठेवा- अधिसूचना नीट वाचून सर्व अटी आणि नियम समजून घ्या.FAQs1. या भरतीसाठी परीक्षा लागते का? (Is there any exam required for this recruitment?)नाही, या भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही, केवळ मुलाखतीवर निवड होईल.2. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे? (What is the last date to apply?)अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 ऑक्टोबर 2025 आहे.3. आवश्यक पात्रता काय आहे? (What are the eligibility criteria?)इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स & इंस्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग पदवी आणि संबंधित क्षेत्रात 3 ते 8 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.4. पगार किती मिळणार आहे? (What is the offered salary?)कन्सल्टंटसाठी 1,20,000 आणि ज्युनियर कन्सल्टंटसाठी 1,00,000 प्रति महिना पगार मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.