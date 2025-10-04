एज्युकेशन जॉब्स

Airport Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची संधी! एअरपोर्टवर थेट भरती, परीक्षा न देता मिळणार 1.20 लाख पगार

AAI Job Eligibility: तुम्हीही सरकारी नोकरी शोधत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी कारण एअरपोर्ट क्षेत्रात विविध भरती जाहीर झाले आहेत. तरी इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करू शकता
AAI Job Eligibility:

AAI Job Eligibility:

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने कन्सल्टंट आणि ज्युनियर कन्सल्टंट पदांसाठी थेट मुलाखतीद्वारे भरती जाहीर केली आहे.

  2. अर्ज प्रक्रिया 3 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू असून 16 ऑक्टोबर 2025 ही अंतिम तारीख आहे.

  3. निवड प्रक्रियेत लेखी परीक्षा न करता फक्त मुलाखती घेण्यात येणार असून पगार 1.20 लाखांपर्यंत आहे.

Loading content, please wait...
Recruitment
jobs
job
Job Opportunity
Airport
DRDO Apprentice Posts Jobs
DRDO Apprentice For Recruitment
airports
Job Portal
Goverment Job
Job News
job scam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com