Airport authority of India

कौटूंबिक वादातून वृद्धाची गोदावरीत उडी; जीवरक्षकामुळे वाचले प्राण

नाशिक : कुटूंबियांच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून गोदावरी नदीपात्रात उडी घेतलेल्या वृध्दाचे जागरुक जीवरक्षकामुळे प्राण वाचले. सदरील घटना सोमवारी (ता.१९) सकाळी नऊ वाजेच्या सुमारास घडली. (old man attempts suicide in Godavari from family dispute Life saved by lifeguard Nashik News)