Airport Jobs 2025: फ्रेशर्ससाठी आनंदाची बातमी! एअरपोर्टवर विविध पदांची भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

थोडक्यात:देशातील विविध एअरपोर्टवर 1446 पदांसाठी भरती सुरू असून, 10वी/12वी उत्तीर्ण फ्रेशर्ससाठी ही मोठी संधी आहे.ग्राउंड स्टाफ व लोडर पदांसाठी कोणताही अनुभव आवश्यक नाही आणि वयोमर्यादा 18 ते 40 वर्षे आहे.अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 सप्टेंबर 2025 असून, अर्ज www.igiaviationdelhi.com वर ऑनलाइन करता येतो..Airport Jobs For Freshers: आजच्या काळात अनेक विद्यार्थी शिक्षणासोबतच नोकरी शोधत असतात, जेणेकरून अनुभव मिळेल आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होता येईल. जर तुम्हीही नुकतेच दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण झाले असाल आणि पहिल्या नोकरीच्या शोधात असाल, तर तुमच्यासाठी ही एक मोठी संधी आहे..देशातील विविध एअरपोर्टवर ग्राउंड स्टाफ आणि लोडर पदांसाठी 1400 हून अधिक रिक्त जागा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या भरतीसाठी कोणताही अनुभव आवश्यक नाही, त्यामुळे फ्रेशर्स उमेदवारांसाठी ही उत्तम संधी आहे. अधिक माहितीसाठी www.igiaviationdelhi.com या अधिकृत वेबसाईटवर जाणून पाहू शकता..Navratri Fasting Tips: नवरात्रात उपवास करताय? मग या गोष्टीची काळजी नक्की घ्या.मुख्य वैशिष्ट्ये- एकूण जागा: 1446- पद: ग्राउंड स्टाफ (पुरुष/महिला), लोडर (फक्त पुरुष)- शैक्षणिक पात्रता: 10वी / 12वी उत्तीर्ण- वयोमर्यादा: 18 ते 40 वर्षे- पगार: 15,000 ते 35,000 पर्यंत- निवड प्रक्रिया: लेखी परीक्षा व मुलाखत- अर्जाची अंतिम तारीख: 21 सप्टेंबर 2025- अधिकृत वेबसाइट: www.igiaviationdelhi.com.पदांबाबत माहिती1. ग्राउंड स्टाफ- चेक-इन प्रक्रिया- टिकीट तपासणी व आरक्षण- प्रवाशांना माहिती देणे व मदत करणे- टर्मिनल व्यवस्थापन2. एयरपोर्ट लोडर- सामान चढवणे/उतरणे- ट्रॉली व्यवस्थापन- केबिन स्वच्छता- तांत्रिक स्टाफला सहाय्य करणे.PM Narendra Modi lifestyle: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दिनक्रम कसा असतो? जाणून घ्या त्यांच्या लाइफस्टाइलविषयी!.अर्ज प्रक्रियाigiaviationdelhi.com या अधिकृत वेबसाइटवर लॉगिन करा"Apply Online" लिंकवर क्लिक करातुमची वैयक्तिक, शैक्षणिक माहिती भराफोटो अपलोड करा आणि अर्ज शुल्क भराअर्ज सादर करून त्याची प्रिंट कॉपी सुरक्षित ठेवा.FAQs1. ही भरती कोणासाठी आहे? (Who is eligible for this recruitment?)ही भरती 10वी किंवा 12वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी आहे, विशेषतः फ्रेशर्ससाठी.2. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे? (What is the last date to apply?)या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 सप्टेंबर 2025 आहे.3. कोणकोणती पदे उपलब्ध आहेत? (Which posts are available in this recruitment?)ग्राउंड स्टाफ (पुरुष/महिला) आणि लोडर (फक्त पुरुष) ही पदे उपलब्ध आहेत.4. अर्ज कसा करायचा? (How to apply for the recruitment?)www.igiaviationdelhi.com या वेबसाइटवर जाऊन "Apply Online" लिंकवर क्लिक करून फॉर्म भरायचा आहे.