Airport Jobs 2025: फ्रेशर्ससाठी आनंदाची बातमी! एअरपोर्टवर विविध पदांची भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

Airport Job Eligibility: जर तुम्ही दहावी किंवा बारावी पास असाल आणि नोकरीच्या शोधात असाल, तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. देशातील प्रमुख एअरपोर्टवर 1400 पेक्षा अधिक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. देशातील विविध एअरपोर्टवर 1446 पदांसाठी भरती सुरू असून, 10वी/12वी उत्तीर्ण फ्रेशर्ससाठी ही मोठी संधी आहे.

  2. ग्राउंड स्टाफ व लोडर पदांसाठी कोणताही अनुभव आवश्यक नाही आणि वयोमर्यादा 18 ते 40 वर्षे आहे.

  3. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 सप्टेंबर 2025 असून, अर्ज www.igiaviationdelhi.com वर ऑनलाइन करता येतो.

