एज्युकेशन जॉब्स

Allied Health Sciences म्हणजे काय? जगात व्यावसायिकांची कमतरता, पुण्यात सुरू होणार अभ्यासक्रम!

Allied Health Sciences Courses: एमआयटी-एडीटी विद्यापीठाने अलाईड हेल्थ सायन्सेसमधील पदवी अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी अपोलो हेल्थकेअर अकादमीसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे
Allied Health Professionals in Healthcare

Allied Health Professionals in Healthcare

esakal

Monika Shinde
Updated on

Allied Health Sciences Courses In Pune: एमआयटी-एडीटी विद्यापीठाने अलाईड हेल्थ सायन्सेसमधील पदवी अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी अपोलो हेल्थकेअर अकादमीसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या करारामुळे विद्यापीठाच्या आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि अपोलोच्या क्लिनिकल अनुभवाचा वापर करून अ‍ॅनेस्थेसिया आणि ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी, मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी, क्रिटिकल केअर टेक्नॉलॉजी यांसारख्या विशेषीकरणांवर आधारित पदवी अभ्यासक्रम सुरू होतील.

Loading content, please wait...
pune
education
Pune University
Career options
Career
University
Career Opportunity
University of Health Sciences
Educational institutions
MIT
Maharashtra University of Health Sciences
educational marathi article
health
Healthcare
healthcare financial assistance
Education and career development

Related Stories

No stories found.