Allied Health Sciences म्हणजे काय? जगात व्यावसायिकांची कमतरता, पुण्यात सुरू होणार अभ्यासक्रम!

Allied Health Sciences Courses In Pune: एमआयटी-एडीटी विद्यापीठाने अलाईड हेल्थ सायन्सेसमधील पदवी अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी अपोलो हेल्थकेअर अकादमीसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या करारामुळे विद्यापीठाच्या आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि अपोलोच्या क्लिनिकल अनुभवाचा वापर करून अॅनेस्थेसिया आणि ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी, मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी, क्रिटिकल केअर टेक्नॉलॉजी यांसारख्या विशेषीकरणांवर आधारित पदवी अभ्यासक्रम सुरू होतील..जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) अलाईड हेल्थ व्यावसायिकांची कमतरता आहे आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढल्याने ही गरज अधिक वाढत आहे. या भागीदारीमुळे कुशल आणि तयार पदवीधर तयार होण्यास मदत होईल.अभ्यासक्रम NCAHP मानकांनुसार तयार केले जाईल. विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, वर्गखोल्या, डिजिटल लर्निंग सिस्टम उपलब्ध असतील. यात हॉस्पिटल रोटेशन, अंतिम वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप, ब्रिज प्रोग्राम्स, भाषा प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंट सपोर्ट यांचा समावेश असेल..अपोलो नॉलेजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवरामकृष्णन व्यंकटेश्वरन म्हणाले, "अपोलो हेल्थकेअर अकादमी वर्गातील शिक्षण आणि रुग्णालयातील प्रत्यक्ष सराव यातील दरी भरून काढण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ही भागीदारी विद्यार्थ्यांना भारतात आणि जागतिक स्तरावर यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक आत्मविश्वास, एक्सपोजर आणि कौशल्ये प्रदान करेल. जगभरातील आरोग्य प्रणालींना योगदान देण्यासाठी तयार असलेल्या आरोग्य सेवा व्यावसायिकांच्या पुढच्या पिढीला सक्षम करण्याचा हा आमच्या कार्यबल विकास उपक्रमांमधील एक भाग आहे.".Allied Health Sciences म्हणजे काय?हे पॅरामेडिकल किंवा सपोर्टिव्ह हेल्थकेअर क्षेत्र आहे. डॉक्टर आणि नर्सेस रुग्णांचे मुख्य उपचार करतात, तर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स त्यांना आवश्यक तांत्रिक, डायग्नोस्टिक, थेरपी आणि इतर सेवा देतात. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि इतर संस्थांच्या व्याख्येनुसार, हे व्यावसायिक रोग प्रतिबंध, निदान, उपचार आणि पुनर्वसनासाठी विशेष कौशल्ये वापरतात..यामध्ये मुख्य अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक क्षेत्रे येतात-अॅनेस्थेसिया आणि ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी (Anesthesia & OT Technology)मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी (Medical Laboratory Technology)क्रिटिकल केअर टेक्नॉलॉजी (Critical Care Technology)रेडिओलॉजी / इमेजिंग टेक्नॉलॉजी (Radiology/X-ray, MRI, CT Scan)फिजिओथेरपी (Physiotherapy)ऑक्युपेशनल थेरपी (Occupational Therapy)स्पीच आणि लँग्वेज थेरपी (Speech Therapy)ऑप्टोमेट्री (Optometry)न्यूट्रिशन आणि डायटेटिक्स (Nutrition & Dietetics)रेस्पिरेटरी थेरपी (Respiratory Therapy)कार्डियाक केअर टेक्नॉलॉजी (Cardiac Care Technology).