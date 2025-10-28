American CEO Criticizes H-1B visa: अमेरिकन CEOची भारतीय कामगारांवर टीका; H-1B व्हिसाबाबत काय म्हणाले? पाहा व्हिडिओ

Summaryअमेरिकन CEO जेम्स फिशबॅक यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रमाविरोधात टीका केली आणि भारतीय कामगारांवर नाराजी व्यक्त केली.फिशबॅकच्या मते, H-1B व्हिसाचा गैरवापर करून अमेरिकन कंपन्या स्थानिक नागरिकांच्या नोकऱ्या घेऊन परदेशी कामगारांना रोजगार देतात.त्यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी केली आणि अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली..H-1B Visa Program in the USA: अमेरिकेचा एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम हा अनेकदा चर्चेचा विषय असतो. अझोरिया फर्मचे सीईओ जेम्स फिशबॅक यांनी ट्विटर (एक्स) वर 26 ऑक्टोबर या प्रोग्रामविरुद्ध आपले मत व्यक्त करणारा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. .त्यांचे म्हणणे आहे की अमेरिकन कामगारांना रोजगाराच्या संधी देण्याऐवजी, अमेरिकन कंपन्या H-1B व्हिसाचा वापर करून परदेशी कामगारांना कामावर ठेवतात. "भारतीय कामगारांना कामावर ठेवणे थांबवा आणि स्थानिक अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य द्या," असे फिशबँकने म्हटले आहे..Nutrition During Winter Exercise: हिवाळ्यात व्यायामासोबत योग्य आहार कसा असावा? आहारतज्ज्ञ काय सांगतात? जाणून घ्या .तसेच, फिशबॅकच्या मते, काही कंपन्या नोकरीच्या जाहिराती लपवतात किंवा कमी प्रमाणात वर्तमानपत्रात प्रकाशित करतात, ज्यामुळे "कोणीही अर्ज करत नाही" असा आभास निर्माण करतात. त्यानंतर परदेशी कामगारांना कामावर ठेवल्याने पात्र अमेरिकन नागरिक नोकऱ्या, वेतन आणि सन्मानापासून वंचित राहतील. फिशबँकने स्वतः या योजनेला हास्यास्पद म्हटले आणि H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी केली..त्यांनी असेही नमूद केले की अमेरिकन कामगार हे परदेशी कामगारांपेक्षा अधिक कुशल आहेत आणि त्यांच्या क्षमतांचा योग्य वापर केला पाहिजे. फिशबँक यांनी स्पष्ट केले की परदेशी कामगारांना श्रेष्ठ मानले जात होते आणि कोणतेही कारण नसताना त्यांचे शोषण केले जात होते..Vitamin B Deficiency: सतत 'ब' जीवनसत्त्वाची कमतरता जाणवते, तर रोज १ सीताफळ खा .सीईओ जेम्स फिशबॅक यांनी सोशल मीडिया वर पोस्ट केलेल्यामुळे एच-१बी व्हिसा प्रोग्राम पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे आणि स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.