IDBI बँकेत १३०० पदांसाठी मोठी भरती; पदवीधर उमेदवारांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू

नवी दिल्ली : बँकिंग क्षेत्रात नोकरी करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. IDBI बँकेने Junior Assistant Manager (JAM) पदांसाठी १३०० जागांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांना १९ मार्च २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर अधिसूचना बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अंतिम तारखेपूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..IDBI Bank Recruitment 2026 चे तपशीलIDBI बँकेने Junior Assistant Manager (Grade 'O') पदासाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरती मोहिमेत एकूण १३०० जागा भरल्या जाणार आहेत.या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.idbibank.inया अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करावा.अर्ज प्रक्रिया ८ मार्चपासून सुरू झाली असून १९ मार्च २०२६ ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे..IDBI बँक भरतीसाठी पात्रता निकष- या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduation) असणे आवश्यक आहे.- उमेदवारांचे वय किमान २० वर्षे आणि कमाल २५ वर्षे असावे.- सरकारी नियमांनुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत दिली जाणार आहे.अर्ज शुल्क- IDBI बँक भरतीसाठी अर्ज करताना उमेदवारांना अर्ज शुल्क भरावे लागणार आहे.- SC / ST / PwD उमेदवार: रु. २५०- इतर सर्व उमेदवार: रु. १,०५०- हे शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरावे लागणार आहे..IDBI Bank Recruitment 2026 साठी अर्ज कसा करायचा?IDBI बँक भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे- www.idbibank.in या अधिकृत वेबसाईटवर जा- Careers / Current Openings या विभागावर क्लिक करा- IDBI Bank Junior Assistant Manager Recruitment 2026 या लिंकवर क्लिक करा- आवश्यक वैयक्तिक माहिती भरून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा- शैक्षणिक कागदपत्रे, फोटो आणि सही अपलोड करा- अर्ज शुल्क भरा- सर्व माहिती तपासून अर्ज सबमिट करा.कशी होईल भरती प्रक्रिया?IDBI बँक भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची निवड पुढील टप्प्यांद्वारे केली जाणार आहे:- ऑनलाईन परीक्षा (Online Test)- मुलाखत (Interview)- कागदपत्र पडताळणी- वैद्यकीय तपासणी- ऑनलाईन परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पुढील टप्प्यासाठी बोलावले जाईल.