टीईटी परीक्षेसाठी करा तीन ऑगस्टपासून अर्ज

पुणे : राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२१’ (TET) घेण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेवर (maharashtra state council of examination) सोपविली आहे. ही परीक्षा १० ऑक्टोबरला घेण्याचे निश्चित केले असून, त्यासाठी येत्या मंगळवारपासून (ता. ३ ऑगस्ट) ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. (Apply for TET exam from 3rd August)

इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीसाठी सर्व व्यवस्थापन, सर्व परीक्षा मंडळे, सर्व माध्यम, अनुदानित-विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित अशा शाळांमध्ये शिक्षण सेवक, शिक्षकपदांवर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. परीक्षेबाबत सविस्तर माहिती https://mahatet.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरणे, परीक्षा शुल्क भरणे, परीक्षेची वेळ व इतर सविस्तर माहितीचा तपशील परिषदेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आला आहे. परीक्षेचा ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया तीन ऑगस्टपासून सुरू होत असून, २५ ऑगस्टपर्यंत उमेदवारांना अर्ज भरता येणार आहेत, अशी माहिती परिषदेने दिली आहे.

