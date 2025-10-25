Army Public School Recruitment 2025: 10वी पास ते पदवीधर उमेदवारांसाठी नोकरीची संधी! आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये विविध पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची अंतिम तारीख

Army school Teaching And Non- Teaching Job vacancies: शिक्षक होणे अनेकांचे स्वप्न असते. आणि तुम्ही शाळेत नोकरी शोधात असाल तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता आर्मी पब्लिक स्कूल, जोरहाट येथे बालवाडी शिक्षिका, सुपरवायझर, वॉचमॅन, माळी आणि ग्रुप डी स्टाफ या विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे..अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २ नोव्हेंबर २०२५ असून इच्छुक उमेदवारांनी शाळेच्या अधिकृत वेबसाईट www.apsjorhat.org वर जाऊन भारतीविषयी माहिती घेऊन अर्ज सादर करावा..पदांची माहितीबालवाडी शिक्षिका: ०२सुपरवायझर: ०१वॉचमॅन: ०९माळी: ०२ग्रुप डी स्टाफ: ०६.Government Farmer Scheme: महत्त्वाची बातमी! ९७ हजार शेतकऱ्यांना मिळाले ११२ कोटी; आठवड्यात ७ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील ८६७ कोटी रुपये.पात्रता अटीबालवाटिका शिक्षिका: किमान 50% गुणांसह पदवी आणि 2 वर्षांचा Nursery Teaching Diploma (NTT) तसेच B.Ed (Nursery) आवश्यक.एलडीसी: पदवीधर उमेदवार पात्र.सुपरवायझर: पदवीसह किमान 5 वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव आवश्यक.नर्स: बारावी उत्तीर्ण, नर्सिंग डिप्लोमा आणि किमान 5 वर्षांचा अनुभव आवश्यक.वॉचमॅन, ग्रुप डी आणि माळी: किमान 10वी उत्तीर्ण आणि संबंधित क्षेत्रातील अनुभव असावा.पात्रतेविषयी अधिक तपशील अधिकृत भरती अधिसूचनेत पाहता येईल..वयोमर्यादाबालवाटिका, एलडीसी, नर्स आणि सुपरवायझर पदांसाठी वयोमर्यादा नमूद नाही.वॉचमॅन, ग्रुप डी आणि माळी पदांसाठीनवीन उमेदवार: कमाल वय 40 वर्षेअनुभवी उमेदवार: कमाल वय 57 वर्षेनिवड प्रक्रियाअर्जांची प्राथमिक पडताळणी (Shortlisting)मुलाखत (Interview)कागदपत्र पडताळणी (Document Verification).Delhi Tourism: दिल्लीकरांसाठी गुड न्यूज! लवकरच यमुना नदीवर क्रूझ सेवा सुरू, जाणून घ्या कोणते सुविधा मिळणार.अर्ज शुल्कअर्जदारांना 250/- शुल्क Demand Draft स्वरूपात जमा करावे लागेल.अर्ज करण्याची प्रक्रियाअधिकृत संकेतस्थळ www.apsjorhat.org वर जा.तेथील Recruitment Notification डाउनलोड करा.नोटिफिकेशनमधील Application Form प्रिंट करून त्यात सर्व माहिती हस्ताक्षराने भरा.आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज खालील पत्त्यावर 2 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पाठवा.पत्ताPrincipal, Army Public School, Jorhat, CharaiBahi Military Station,Post – CharaiBahi, District – Jorhat (Assam), PIN – 758616.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.