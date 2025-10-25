एज्युकेशन जॉब्स

Army Public School Recruitment 2025: 10वी पास ते पदवीधर उमेदवारांसाठी नोकरीची संधी! आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये विविध पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची अंतिम तारीख

Eligibility Criteria From 10th Pass To Graduates: तुम्ही देखील नोकरी शोधत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये टिचिंग आणि नॉन टिचिंग पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जवळ आली आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा
Monika Shinde
Updated on

Army school Teaching And Non- Teaching Job vacancies: शिक्षक होणे अनेकांचे स्वप्न असते. आणि तुम्ही शाळेत नोकरी शोधात असाल तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता आर्मी पब्लिक स्कूल, जोरहाट येथे बालवाडी शिक्षिका, सुपरवायझर, वॉचमॅन, माळी आणि ग्रुप डी स्टाफ या विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २ नोव्हेंबर २०२५ असून इच्छुक उमेदवारांनी शाळेच्या अधिकृत वेबसाईट www.apsjorhat.org वर जाऊन भारतीविषयी माहिती घेऊन अर्ज सादर करावा.

