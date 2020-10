भारत आणि नवउद्योजकांसाठीच्या संधी 

‘सोने की चिडिया’ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या भारतात पूर्वी बरीच साधनसंपत्ती होती. देशाला हे गतवैभव मिळवून देण्यासाठी युवकांनी व उद्योजकांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची गरज आहे. विविध देशात उद्योजकतेसंदर्भातील किती उपक्रम राबविले जातात याचा वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम चा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे : ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार गेल्या १३ वर्षात भारतामध्ये सुरू झालेले स्टार्टअप क्र. वर्ष नवे स्टार्टअप

१ २००६ ५०,०००

२ २००७ ६५,०००

३ २००८ ७५,०००

४ २००९ ६५,०००

५ २०१० ८५,०००

६ २०११ ९५,०००

७ २०१२ १,०५,०००

८ २०१३ ९५,०००

९ २०१४ ६५,०००

१० २०१५ ८५,०००

११ २०१६ ९५,०००

१२ २०१७ १,१५,०००

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार उद्योग सुलभरीत्या करण्याच्या रँकिंगमध्ये जगातील १९० देशांमध्ये भारताचा ६३वा क्रमांक लागतो, तर नवीन उद्योग सुरू करण्यात १३६वा क्रमांक लागतो. त्यामुळे या क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी भरपूर वाव आहे. उद्योगाला पूरक इकोसिस्टिम उपलब्ध करून देणाऱ्या १०० उदयोन्मुख शहराच्या यादीत भारतातील मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे या शहरांचा समावेश होतो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार भारतातील स्टार्टअपची टक्केवारी शैक्षणिक अर्हतेनुसार, वयानुसार, पदवीनुसार, विद्यार्थी वा अनुभवी व्यक्तीनुसार

