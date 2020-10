मनातलं : कठीण विषय शिकायचे तंत्र : इंटरलिव्हिंग

शालेय विषयांसाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात माहिती लक्षात ठेवणे आवश्यक असते. विषय आहेत : भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, इतिहास, भूगोल. प्रत्येक विषयासाठी किमान २० अध्याय आहेत आणि प्रत्येक अध्यायात अंदाजे २० पाने आहेत.

मुले पुस्तके पाहतात : ती मोठी आणि जाड आकाराची पुस्तके आहेत. ते इतकी माहिती सहजपणे कसे शिकू शिकतील, या विचाराने त्यांना चिंता वाटते. अनेक विद्यार्थ्यांना असे वाटते की, त्यांच्याकडे स्मृतीची मजबूत कौशल्ये नाहीत; ज्यात सर्व विषय लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

सुदैवाने, लक्षात ठेवणे केवळ योग्य कौशल्यांनी जन्मलेल्या लोकांच्या गटासाठीच नाही; सर्व मुले त्यांच्या लक्षात ठेवण्याची क्षमता प्रशिक्षित आणि विकसित करू शकतात.

मेमरी आणि युक्ती

व्हिज्युअलायझेशन तंत्राचा सराव करणे आणि मेमरी युक्त्या वापरल्याने माहितीचे मोठे परिच्छेद त्वरित लक्षात ठेवण्यास सक्षम बनविते.

विद्यार्थ्यांनी अध्याय लक्षात ठेवण्यासाठी आणि परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी मेमरी युक्त्या वापरल्या पाहिजेत.

मेमरी युक्त्या आपल्याला आपली कार्यरत मेमरी विस्तृत करण्यास आणि दीर्घकालीन मेमरीमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करतात.

ही तंत्रे आपल्याला वर्षानुवर्षे किंवा अगदी आयुष्यासाठी असलेल्या काही संकल्पना लक्षात ठेवण्यास सक्षम करू शकतात.

यांसारख्या मेमरी युक्त्यांमुळे या विषयाचे सखोल ज्ञान होते आणि आपल्या पाठ्यपुस्तकांच्या विस्तृत माहितीची पृष्ठे लक्षात ठेवण्याचा आत्मविश्वास वाढतो.

इंटरलिव्हिंग म्हणजे काय?

अनेक मुले ४ ते ५ तास ताणून फक्त एकच विषय शिकण्यावर भर देतात.

उदाहरण - भौतिकशास्त्र

विषय कठीण असल्यास ते निराश होऊ लागतात.

नकळत ते अध्याय आणि विषयाचा द्वेष करायला लागतात; कारण वाचलेले त्यांना आठवत नाही.

अशा परिस्थितीत मुलाने हा विषय पूर्णपणे बदलला पाहिजे आणि गणिताच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अभ्यास करायला हवा.

काही काळानंतर, इतिहासाकडे स्विच करा.

आपल्या विज्ञान वर्गासाठी शब्दसंग्रह लक्षात ठेवण्यासाठी थोडा वेळ घालवा आणि नंतर आपल्या इतिहास वर्गाच्या ऐतिहासिक तारखा आणि नावे अभ्यासण्यासाठी त्वरित स्विच करा. काही गणिताच्या समस्येचा सराव करून त्याचे अनुसरण करा आणि नंतर विज्ञान परिभाषांवर परत जा.

ही पद्धत प्रथम गोंधळात टाकणारी वाटू शकते. परंतु, एकाच संकल्पनेवर फक्त बराच काळ घालविण्यापेक्षा शेवटी चांगले परिणाम मिळतात. या विलक्षण संकल्पनेला ‘इंटरलिव्हिंग’ असे म्हणतात. शेवटी, मुलांना असे समाधान मिळते, की त्यांनी बरेच विषय शिकले आहेत. त्यांना आत्मविश्वास मिळतो, की त्यांची स्मृती वाढत आहे आणि ते त्यांच्या विषयांचा आनंद घेऊ लागतात. त्यातून कठीण विषयांबद्दलची त्यांची भीती दूर होऊ लागते.

पालकांना विनंती आहे, की त्यांच्या मुलासह इंटरलिव्हिंगची प्रॅक्टीस सुरू करा आणि २ ते ३ आठवड्यांच्या अभ्यासामध्ये तुम्हाला निश्चितच चांगले परिणाम दिसतील. मुले आपल्या अभ्यासाचा आनंद घेत आहेत आणि त्यांचे कठीण विषय शिकत आहेत, हे पाहून पालकांना आनंद होईल.

Edited By - Prashant Patil