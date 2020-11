मनातलं : रुबिक क्यूबिंगचे फायदे

लॉकडाउन कालावधीत सर्व मुले सतत इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, व्हिडिओ गेम, टीव्ही वापरत आहेत. मुलांना विविध कामांमध्ये व्यग्र ठेवण्यासाठी पालक प्रयत्न करत आहेत. मुलांची एकाग्रता, फोकस, अनुभूती आणि स्मरणशक्ती सुधारण्यासाठी सर्वांत फायदेशीर साधन म्हणजे रुबिक क्यूब.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

डोळे, स्मरणशक्तीत सुधार

स्पर्श आणि दृष्टी

स्पर्शाची भावना आणि दृष्टिकोनाची भावना रुबिक क्यूब वाढविते.

डोळ्यांसाठी ‘रंग थेरपी’

आपण अधिक वेळ टीव्ही पाहिला किंवा लॅपटॉपवर काम केल्यास डोळ्यांवर ताण येतो.

रुबिक क्यूबचे रंग टीव्ही किंवा लॅपटॉपप्रमाणे रेडिएशन सोडत नाहीत. त्यामुळे डोळ्यांना ताण येत नाही. रुबिक क्यूब एक स्ट्रेस बस्टर आहे.

स्मरणशक्ती सुधारते

आपण ‘अल्गोरिदम’ किंवा मदतीशिवाय रुबिक क्यूबचे निराकरण करू शकता.

आपण खूप सराव कराल; ज्यामुळे आपल्या ‘स्नायूंच्या स्मृती’ सुधारण्यास मदत होईल.

आपल्याला लॅपटॉपवर जलद टाइप करायचे असल्यास किंवा आपण कोडर किंवा प्रोग्रामर असल्यास मजबूत स्नायू मेमरी खूप महत्त्वाची.

सहनशीलतेच्या पातळीत सुधारणा

आपण प्रथमच रुबिक क्यूब हातात घेण्याचे ठरवाल, तेव्हा ते आपल्या चिकाटीची नक्कीच परीक्षा घेईल. नवशिक्यांसाठी सुलभ अल्गोरिदमसुद्धा इतके सोपे नाहीत; परंतु जे लोक धीर धरतात ते अखेरीस त्याचे निराकरण करण्यास सक्षम होतात. क्यूब सोडविताना एक स्टेप चुकला, तरी पहिल्या टप्प्यातून पुन्हा निराकरण करावे लागेल. यामुळे मुलांच्या संयमाची पातळी सुधारण्यास मदत होते.

हालचाली लक्षात ठेवण्यास मदत

रुबिक क्यूबचे निराकरण करण्यासाठी अल्गोरिदम शिकणे म्हणजे आपल्याला बऱ्याच हालचाली आणि नोटेशन लक्षात ठेवावे लागतील आणि हे एका विशिष्ट क्रमात करावे लागेल. हा क्रम आपल्या मेंदूला निरनिराळ्या हालचाली लक्षात ठेवण्यास मदत करेल. समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मेंदूला आपल्या सर्व हालचालींचा आराखडा तयार करण्यात मदत करेल. त्याला ‘मेमरी मॅपिंग’ असेही म्हणतात.



मन क्रियाशील

आपण रुबिक क्यूब निराकरणात नवशिके आहात किंवा आपण खूप वेगवान असाल, तरीही ते आपले मन सक्रिय ठेवेल. क्यूबिंग आपला मेंदू सक्रिय, तीक्ष्ण आणि केंद्रित ठेवेल.

गतीमध्ये सुधारणा

क्यूबिंग आपला मानसिक वेग वाढविण्यास मदत करेल. एकदा आपल्याला रुबिक क्यूब कसा सोडवायचा, हे माहीत झाल्यावर आपण तो शक्य तितक्या लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न करू शकता. आपण एका विशिष्ट वेळेवर पोचाल, जेथे आपण प्रतिसेकंद ३ ते ५ हालचाली करत असाल. हे मेंदूची गती तीव्र करेल आणि वाढवेल. हे शाळा आणि व्यावसायिक जीवनात खूप उपयुक्त आहे.

मोटर कौशल्ये सुधारतात

हे आपल्या बोटांना चपळपणा आणि कौशल्य मिळविण्यात मदत करेल. चपळ असल्याने आपल्या संगणकावर वेगवान किंवा जलद कोड टाइप करण्यात निश्चितच फायदा होऊ शकतो. ‘अल्गोरिदम’ आणि मजबूत मोटर कौशल्ये लक्षात ठेवल्यास वृद्ध वयात ‘डिमेंशिया’ टाळण्यास मदत होते.

लॉजिकल थिंकिंग सुधारते

तार्किक विचार करणे खूप महत्त्वाचे आहे. रुबिक क्यूबिंगमध्ये आपल्याला नेक चाली करणे आवश्यक आहे; ज्यात उच्च वेगाने तर्कशास्त्र वापरणे समाविष्ट आहे. म्हणूनच, सर्वांत कठीण समस्या सोपी होते. कारण, आपण समस्येचे निराकरण करण्याच्या प्रक्रियेस सुलभ करण्यासाठी तर्कशास्त्र वापरले आहे.

चला, रुबिक क्यूब सोडविण्यास प्रारंभ करूया...

ALL THE BEST !!!

Edited By - Prashant Patil