कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स

- श्रीकांत महाडिक, सहाय्यक प्राध्यापकसध्याच्या डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)आणि डेटा सायन्सने प्रत्येक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, सायबर फिजिकल सिस्टीम्स, आणि डिजिटल ट्विन्स यांसारख्या संकल्पनांनी यांत्रिकी अभियांत्रिकीचे स्वरूपच बदलून टाकले आहे.यामध्ये 'एआय'चा वापर करून यंत्रांची स्वतःहून निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवली जाते, तर डेटा सायन्सचा वापर मशिनवरील सेन्सर्समधून मिळणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी केला जातो..आधुनिक तंत्रज्ञानातील यांत्रिकी अभियांत्रिकीचे स्थानस्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग'एआय' आणि सेन्सर्स वापरून उत्पादन प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता, वेग, आणि अचूकता आणली जाते. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि दर्जा टिकवता येतो.मशिन्समधून मिळणारा डेटा गोळा करून त्याचा सखोल विश्लेषण केल्याने ऑपरेशन ऑप्टिमायझेशन, उत्पादन डिझाईन सुधारणा आणि फेल्युअर प्रेडिक्शन करता येते…'एआय' वापरून रोबोट्स आणि सिस्टीम्स स्वतः निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होतो आणि कार्यक्षमता वाढते.यांत्रिकी अभियांत्रिकी आता केवळ पारंपारिक उत्पादन किंवा CAD/CAM पर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. नवीन तंत्रज्ञानाच्या आणि बाजाराच्या मागणीच्या बदलामुळे अनेक नव्या करिअर संधी निर्माण झाल्या आहेत..1) एआय आणि रोबोटिक्सयामध्ये स्वयंचलित रोबोट्स आणि मानव-रोबोट संवाद याबाबत शिकता येईल. यांत्रिकी अभियांत्रिकीचे ज्ञान वापरून रोबोट्स अधिक स्मार्ट, स्वयंचलित, आणि मानवांसोबत सुरक्षितपणे कार्य करू शकतात.2) डेटा ड्रिव्हन प्रॉडक्ट डिझाइनवास्तविक वेळेतील फीडबॅकच्या आधारे उत्पादन डिझाईनमध्ये नवकल्पनांची निर्मिती शिकता येईल. यामध्ये, डेटा वापरून उत्पादनाच्या डिझाईनला अधिक कार्यक्षम आणि ग्राहकांच्या गरजेस अनुकूल करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते..3) स्मार्ट एचव्हीएसी सिस्टीमऊर्जा-कुशल प्रणालींचे डिझाइन लक्षात येईल. स्मार्ट HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) सिस्टम्स ऊर्जा वापर कमी करतात, यामुळे इमारती आणि उद्योगांमध्ये ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणीय फायदे मिळवता येतात.4) दोषांवर मातयांत्रिक यंत्रणा आणि उपकरणांच्या देखभालीसाठी यांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून भविष्यातील दोषांचा अंदाज घेता येतो. यामध्ये परिस्थितीचे निरीक्षण करून मशिनरीला वेळोवेळी दुरुस्त करून कार्यक्षमता वाढवली जाते..5) साखळी व्यवस्थापनसाठा, खर्च, वेळ, आणि संसाधनांची कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन शिकविले जाते. यामध्ये साखळी व्यवस्थापनातील सर्व घटकांचे मॅनेजमेंट सुधारून उत्पादकतेमध्ये वाढ केली जाते.6) डिजिटल ट्विन्सडिजिटल ट्विन्स म्हणजे व्हर्चुअल सिमुलेशन आधारित प्रणाली ज्याद्वारे कोणत्याही यांत्रिक प्रणालीचे मॉडेल तयार करून त्याचे निरीक्षण, देखभाल, आणि प्रशिक्षण केला जातो. हे प्रणाली उत्पादनांची कार्यक्षमता आणि जीवनकाल सुधारण्यासाठी उपयुक्त आहे.एआय आणि डेटा सायन्स यांत्रिकी अभियांत्रिकीचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. त्यामुळे या नव्या तंत्रज्ञानांची माहिती असलेले अभियंते उद्याच्या उद्योगजगतात अधिक मागणीचे असणार आहेत. अभ्यासक्रमातही या गोष्टींचा समावेश होत आहे..निष्कर्षयांत्रिकी अभियांत्रिकी ही फक्त गिअर्स, मोटर्स आणि मशिनपुरती मर्यादित न राहता आता डेटा आणि बुद्धिमत्ता यांच्या साहाय्याने पुढे जात आहे. त्यामुळे आजचा यांत्रिकी अभियंता हा 'स्मार्ट अभियंता' होत आहे..