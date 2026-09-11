Success Story: 13 लाखांची ExxonMobilची कॉर्पोरेट नोकरी सोडून बनली आर्मी ऑफिसर! कोण आहेत NIT इंजिनीअर अथिरा सुरेश?

NIT Engineer Leaves ExxonMobil Job to Join Indian Army: अनेकांचे स्वप्न असते की, उच्च दर्जाच्या शिक्षण संस्थेतून शिक्षण घेऊन मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी मिळवावी. मात्र, हे सगळं मिळाल्यानंतर मोठ्या पगाराची नोकरी सोडून देशसेवेची वाट निवडणं सोपं नसतं. केरळमधील कोझिकोडच्या अथिरा सुरेश यांनी मात्र हे करून दाखवलं. NIT कालीकटमधून सिव्हिल इंजिनीअरिंगची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी ExxonMobil या जगातील आघाडीच्या ऊर्जा कंपनीत Project Controls Engineer म्हणून काम केलं. मात्र, पुढे त्यांनी कॉर्पोरेट नोकरी सोडून भारतीय लष्करात जाण्याचा निर्णय घेतला..वडिलांकडून देशसेवेची प्रेरणाअथिरा यांच्या लष्करात जाण्याच्या निर्णयामागे त्यांच्या कुटुंबाचीही मोठी भूमिका आहे. त्यांचे वडील नाईक सुरेश हे भारतीय लष्कराच्या Corps of Signalsमध्ये कार्यरत होते. वडिलांच्या सैनिकी सेवेतून प्रेरणा घेत अथिरा यांनी कॉर्पोरेट करिअरपेक्षा देशसेवेचा मार्ग निवडला..Gold Rate Today: गणेशोत्सवाआधीच सोन्याचे भाव कोसळले! सणाआधी सोनं किती स्वस्त? महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा ताजा भाव पाहा.पहिल्याच प्रयत्नात SSB पासअथिरा यांनी IIT-JEE परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर NIT कालीकटमधून सिव्हिल इंजिनीअरिंग पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यांनी ExxonMobilमध्ये करिअर सुरू केलं. मात्र 13 लाखांच्या वार्षिक पॅकेजची नोकरी सोडून त्यांनी भारतीय लष्करात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. देशसेवेचा निर्णय घेतल्यानंतर अथिरा यांनी Services Selection Board म्हणजेच SSBची निवड प्रक्रिया पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वीपणे पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांची OTA गया येथे शॉर्ट सर्विस कमिशन टेक्निकल कोर्ससाठी (Short Service Commission (Technical) Women) कोर्ससाठी निवड झाली..प्रशिक्षणSSBमध्ये यश मिळवल्यानंतर अथिरा यांनी Officers Training Academy (OTA), गया येथे लष्करी प्रशिक्षण घेतलं. कठोर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 5 सप्टेंबर 2026 रोजी OTA गया येथे झालेल्या पासिंग आउट परेडमध्ये त्यांना भारतीय लष्करात लेफ्टनंट म्हणून कमिशन मिळालं..Success Story: 'आई' बनल्यानंतर स्वप्ने संपत नाहीत! बाळंतपण ३ सप्टेंबरला,UPSC पेपर २० ला; १७ दिवसांचे बाळ सांभाळत झाली IAS... .ब्लूप्रिंट ते बॅटलफिल्डIIT-JEE उत्तीर्ण होण्यापासून NIT कालीकटमधील सिव्हिल इंजिनीअरिंग, त्यानंतर ExxonMobil सारख्या जागतिक कंपनीतील नोकरी आणि अखेर भारतीय लष्करातील अधिकारीपदापर्यंतचा अथिरा सुरेश यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. स्थिर कॉर्पोरेट करिअर सोडून त्यांनी आपल्या ध्येयाला प्राधान्य देत देशसेवेची वाट निवडली. त्यांची ही यशोगाथा अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.