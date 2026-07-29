भविष्यवेध : बीएएमएस की बीएचएमएस?

प्रा. विजय नवले,करिअर मेंटॉरवैद्यकीय क्षेत्रातील करिअरसाठी एमबीबीएस ऐवजी अन्य पर्याय म्हणून ‘बीएएमएस’ आणि ‘बीएचएमएस’ हे दोन महत्त्वाचे पर्याय उपलब्ध असतात. दोन्ही अभ्यासक्रमांद्वारे डॉक्टर होण्याची संधी मिळते, परंतु त्यांची उपचारपद्धती, अभ्यासक्रम, आवश्यक कौशल्ये आणि करिअरच्या संधींमध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत..बीएएमएसहा अभ्यासक्रम भारतातील पारंपरिक आयुर्वेद शास्त्रावर आधारित आहे. शरीरातील दोष, आहार-विहार, पंचकर्म, वनौषधी आणि नैसर्गिक उपचार यांच्या माध्यमातून रुग्णांवर उपचार केले जातात. आयुर्वेद ही हजारो वर्षांची उपचारपद्धती असून आजच्या काळात तिचे महत्त्व पुन्हा वाढत आहे. जीवनशैलीशी संबंधित आजार, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि नैसर्गिक उपचार याकडे लोकांचा वाढता कल असल्यामुळे बीएएमएस डॉक्टरांची मागणीही वाढत आहे..बीएचएमएसहा अभ्यासक्रम होमिओपॅथी या उपचारपद्धतीवर आधारित आहे. अतिशय कमी मात्रेतील औषधांचा वापर करून शरीराची नैसर्गिक रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यावर या उपचारपद्धतीचा भर असतो. दीर्घकालीन आजार, ॲलर्जी, त्वचारोग आणि काही जीवनशैलीशी संबंधित समस्यांमध्ये होमिओपॅथीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. रुग्णांच्या वैयक्तिक प्रकृतीचा सखोल अभ्यास करून उपचार करण्याची ही पद्धत असल्यामुळे अनेक रुग्ण आजही होमिओपॅथीवर विश्वास ठेवतात..अभ्यासक्रमदोन्ही अभ्यासक्रमांचा कालावधी साडेपाच वर्षांचा (इंटर्नशिपसह) असून प्रवेशासाठी नीट परीक्षा पात्रता आवश्यक असते. या दोन्ही अभ्यासक्रमांमध्ये ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पॅथॉलॉजी, फार्माकॉलॉजी यांसारखे आधुनिक वैद्यकीय विषय शिकवले जातात.मात्र ‘बीएएमएस’मध्ये आयुर्वेदाची मूलतत्त्वे, द्रव्यगुणशास्त्र, रसायनशास्त्र, पंचकर्म, शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र, कायचिकित्सा, प्रसूती व स्त्रीरोग यांसारख्या विषयांचा सखोल अभ्यास केला जातो. विद्यार्थ्यांना आयुर्वेदिक रुग्णालयांमध्ये प्रत्यक्ष क्लिनिकल प्रशिक्षणही दिले जाते.‘बीएचएमएस’मध्ये ऑरगॅनॉन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, रिपेरटोरी, होमिओपॅथिक फार्मसी तसेच विविध रोगांवरील होमिओपॅथिक उपचारपद्धती यांचा अभ्यास केला जातो. रुग्णांच्या लक्षणांचा सखोल अभ्यास करून योग्य औषध निवडण्याचे प्रशिक्षण या अभ्यासक्रमात दिले जाते..आवश्यक कौशल्येरुग्णांशी प्रभावी संवाद साधण्याची क्षमता, निरीक्षणशक्ती, संयम, निर्णयक्षमता, विश्लेषणात्मक विचार, वैद्यकीय नैतिकतेचे पालन ही गुणवैशिष्ट्ये या दोन्ही क्षेत्रांतील डॉक्टरमध्ये असणे आवश्यक आहे. केवळ औषधोपचार करणे पुरेसे नसून रुग्णांचा विश्वास जिंकणे आणि त्यांना मानसिक आधार देणेही तितकेच महत्त्वाचे असते..करिअरच्या संधी‘बीएएमएस’ पदवीधरांना आयुर्वेदिक रुग्णालये, सरकारी व खासगी आरोग्य संस्था, पंचकर्म केंद्रे, वेलनेस क्लिनिक, आयुर्वेदिक औषधनिर्मिती कंपन्या, संशोधन संस्था आणि अध्यापन क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध होतात. तसेच स्वतःचे आयुर्वेदिक क्लिनिक सुरू करता येते.‘बीएचएमएस’ पदवीधरांना होमिओपॅथिक रुग्णालये, दवाखाने, संशोधन संस्था, अध्यापन, औषधनिर्मिती उद्योग, व्यसनमुक्ती केंद्र तसेच स्वतःचा होमिओपॅथिक दवाखाना सुरू करण्याची संधी मिळते. अनेक डॉक्टर इतर पूरक उपचारपद्धतींसह एकत्रित आरोग्यसेवेतही कार्यरत असतात..उच्चशिक्षणदोन्ही अभ्यासक्रमांनंतर एमडी सारख्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन एखाद्या विशिष्ट विषयात विशेषज्ञता प्राप्त करता येते. संशोधन, अध्यापन, आरोग्य प्रशासन आणि सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रांमध्येही पुढील करिअरच्या संधी उपलब्ध आहेत..कोणता पर्याय निवडावा?आयुर्वेद, औषधी वनस्पती, पंचकर्म, नैसर्गिक उपचार आणि भारतीय पारंपरिक वैद्यकशास्त्राची आवड आहे त्यांनी ‘बीएएमएस’ हा पर्याय निवडावा. रुग्णांचे सखोल निरीक्षण करून वैयक्तिक स्वरूपाचे उपचार करण्याची आवड असेल, संयमाने रुग्णांचे ऐकण्याची वृत्ती असेल आणि होमिओपॅथीच्या तत्त्वज्ञानात रस असेल तर ‘बीएचएमएस’ हा अभ्यासक्रम अधिक योग्य ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.