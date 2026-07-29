एज्युकेशन जॉब्स

भविष्यवेध : बीएएमएस की बीएचएमएस?

एमबीबीएसला पर्याय शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बीएएमएस व बीएचएमएसचे अभ्यासक्रम, उपचारपद्धती, कौशल्ये व करिअर संधींचा सविस्तर तुलनात्मक वेध
BAMS and BHMS

BAMS and BHMS

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रा. विजय नवले,करिअर मेंटॉर

वैद्यकीय क्षेत्रातील करिअरसाठी एमबीबीएस ऐवजी अन्य पर्याय म्हणून ‘बीएएमएस’ आणि ‘बीएचएमएस’ हे दोन महत्त्वाचे पर्याय उपलब्ध असतात. दोन्ही अभ्यासक्रमांद्वारे डॉक्टर होण्याची संधी मिळते, परंतु त्यांची उपचारपद्धती, अभ्यासक्रम, आवश्यक कौशल्ये आणि करिअरच्या संधींमध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत.

Loading content, please wait...
student
Career
BAMS BHMS BUMS admission process
BAMs student arrested NEET
career counseling for parents
career counseling for students
career development for students