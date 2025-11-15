एज्युकेशन जॉब्स

BOA Recruitment 2025: पदवीधरांसाठी आनंदाची बातमी! बँक ऑफ बडोदात 'अप्रेंटिस' पदांसाठी भरती जाहीर; पाहा कुठे मिळेल पोस्टिंग?

Eligibility Criteria for BOA Apprentices: तुम्ही पदवी उत्तीर्ण झाला असाल आणि बँकिंग क्षेत्रात नोकरी शोधत आहात तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. बँक ऑफ बडोदामध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे
Bank of Baroda Apprentices Recruitment 2025: तुम्ही पदवी उत्तीर्ण झाला असाल आणि बँकिंग क्षेत्रात नोकरी शोधत आहात तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. बँक ऑफ बडोदामध्ये अप्रेंटिस भरतीची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.

