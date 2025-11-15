BOA Recruitment 2025: पदवीधरांसाठी आनंदाची बातमी! बँक ऑफ बडोदात 'अप्रेंटिस' पदांसाठी भरती जाहीर; पाहा कुठे मिळेल पोस्टिंग?

Bank of Baroda Apprentices Recruitment 2025: तुम्ही पदवी उत्तीर्ण झाला असाल आणि बँकिंग क्षेत्रात नोकरी शोधत आहात तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. बँक ऑफ बडोदामध्ये अप्रेंटिस भरतीची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे..या भरतीद्वारे एकूण २७०० उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी १ डिसेंबर २०२५ पर्यंत bankofbaroda.in किंवा apprenticeshipindia.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा. तसेच अधिक माहितीसाठी तुम्ही PDF जाहिरात डाउनलोड करू शकतात. ही भरती देशभरातील पदवीधरांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे, कारण अप्रेंटिसशिपद्वारे बँकिंग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो..Pune Travel Places: नोव्हेंबरमध्ये फिरण्याचा प्लॅन करत आहात? मग पुण्याच्या 'या' सुंदर निसर्गरम्य ठिकाणी नक्की जा!.शैक्षणिक पात्रताया भरतीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी पूर्ण असणे आवश्यक आहे.भारत सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त समतुल्य पदवीही लागू.वयोमर्यादा२० वर्षे ते २८ वर्षे (अर्जदाराचे वय जाहिरातीत नमूद केलेल्या तारखेप्रमाणे गणले जाईल.)अर्ज शुल्कGeneral / OBC / EWS: ८००SC / ST: शुल्क लागू नाहीPwBD: ४००.नोकरीचे ठिकाणमुंबईसह विविध ठिकाणे (जाहिरातीनुसार)मानधन (Stipend)अप्रेंटिस उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीत१५,०००/- प्रति महिना मानधन दिले जाणार आहे..Scorpio Horoscope 2026: वृश्चिक राशीसाठी प्रेम अन् कौटुंबिक जीवनात काय बदल येणार? एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या संपूर्ण भविष्य.अर्ज कसा करावा?- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या:bankofbaroda.in किंवा apprenticeshipindia.gov.in- नोंदणी करा (Register/Sign Up):नवीन उमेदवारांनी आधी ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करावी.- अर्ज भरा (Fill Application Form):सर्व वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि संपर्क माहिती अचूक भरा.- आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करा (Upload Documents):शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, ओळखपत्र (Aadhaar/PAN), छायाचित्र इत्यादी.- अर्ज शुल्क भरा (If Applicable):General/OBC/EWS: ८००SC/ST: शुल्क नाहीPwBD: ४००अर्ज तपासून सबमिट करा (Submit Application):सर्व माहिती योग्य असल्याची खात्री करून अर्ज सबमिट करा.अर्जाची प्रिंट काढा (Print Confirmation):भविष्यातील संदर्भासाठी अर्जाची पुष्टीकरणाची प्रिंट काढून ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.