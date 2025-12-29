Banking Job Vacancies: बँक ऑफ इंडियात पदभरती; 514 जागांसाठी जाहिरात निघाली, वाचा डिटेल्स

BOI Vacancy: बँक ऑफ इंडियामध्ये क्रेडिट ऑफिसर या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. बँकेने आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर नोटिफिकेशन काढलं आहे. जे तरुण बँकिंग सेक्टरमध्ये आपलं करिअर करु इच्छितात त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी आहे. क्रेडिट ऑपरेशन्स आणि रिस्क मॅनेजमेंट विभागांना बळकटी देण्यासाठी पदभरती केली जाणार आहे..इच्छूक उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असणं आवश्कयक आहे. MBA बँकिंगमध्ये किंवा फायनान्समध्ये CA, CFA किंवा ICWA अशा प्रोफेशनल डिग्री आवश्यक आहेत. अशाच उमेदवारांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे..अंतिम मुदत काय?अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ५ जानेवारी २०२६ आहे. बँकेची अधिकृत वेबसाईट bankofindia.bank.in वर जाऊन उमेदवारांना अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. कुठल्याही अडचणींशिवाय अर्ज दाखल करायचा असेल तर वेळेपूर्वीच अर्ज दाखल करावा. कारण अनेकदा शेवटच्या दिवशी तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात..Thane Politics: “माझी हकालपट्टी करा!”; शिंदेंच्या होमग्राऊंडवरच अस्वस्थता, कैलास शिंदेंच्या पत्राने खळबळ.आरक्षित वर्गाच्या उमेदवरांना वयाच्या अटीमध्ये सूट देण्यात आलेली आहे. MMGC-II साठी १ नोव्हेंबरपर्यंत वय २५ ते ३५च्या दरम्यान असणं आवश्यक आहे. SMGS-IV साठी वयोमर्यादा ३० ते ४० वर्षांच्या दरम्यान आहे. तर MMGS-II साठी ५ वर्षांचा अनुभव आणि मोठ्या पदांसाठी पाच ते आठ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे..DU Recruitment: दिल्ली विद्यापीठात टीचिंग आणि नॉन-टीचिंग पदांसाठी भरती जाहीर; 2.18 लाखपर्यंत पगार; आजच करा अर्ज.किती पदं रिक्त?बँकेकडून ५१४ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आलेली आहे. या प्रक्रियेला तीन टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आलेलं आहे. सर्वात जास्त पदं MMGS-II साठी आहे. या पदांसाठी ४१८ जागा भरण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.