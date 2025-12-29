एज्युकेशन जॉब्स

Banking Job Vacancies: बँक ऑफ इंडियात पदभरती; 514 जागांसाठी जाहिरात निघाली, वाचा डिटेल्स

Bank of India Recruitment 2025-26 Apply for 514 Credit Officer Posts: बँकिंग क्षेत्रामध्ये करिअर करण्याची संधी यानिमित्ताने मिळत आहे. इच्छूकांनी ५ तारखेच्या अगोदर अर्ज दाखल करणं आवश्यक आहे.
संतोष कानडे
BOI Vacancy: बँक ऑफ इंडियामध्ये क्रेडिट ऑफिसर या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. बँकेने आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर नोटिफिकेशन काढलं आहे. जे तरुण बँकिंग सेक्टरमध्ये आपलं करिअर करु इच्छितात त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी आहे. क्रेडिट ऑपरेशन्स आणि रिस्क मॅनेजमेंट विभागांना बळकटी देण्यासाठी पदभरती केली जाणार आहे.

