असं वागलात तर तिरस्कार करणारा सहकारी कर्मचारी येईल शरण

अहमदनगर ः कोणत्याही कार्यालात एकाच स्वभावेच माणसं असू शकत नाहीत. कार्यालयात जर योग्य प्रकारे कोणी वागला नाही तर अस्वस्थ होत लोकं नोकरी सोडून देतात. काहींचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि काही लोक नैराश्याचे बळी बनतात. या परिस्थितीचा सामना कसा करावा हे आम्ही सांगत आहोत. ऑफिसमधील लोकांच्या वागण्याचे स्पष्टीकरण देताना मुंबईची करिअर सल्लागार मालिनी शहा म्हणाली, “प्रत्येक कार्यालयात अशी क्षमता असलेले लोक असतात. समस्या अशी आहे की आपण त्यांच्याबरोबर दिवसातून किमान आठ तास घालवले पाहिजे. मी प्रथम तुम्हाला आठवण करून देते की हाताची पाच बोटे समान नाहीत. प्रत्येकाकडूनच चांगल्याची अपेक्षा करता येत नाही." क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ पूनम राजभर म्हणतात, "माझ्या मते, ऑफिसमध्ये आम्हाला नापसंती दर्शविणाऱ्या 90 टक्के लोकांसोबतचे संबंध थोडे सतर्कतेने सुधारले जाऊ शकतात. हे संबंध दळणवळणातील अंतर, गमावलेला संप्रेषण, गैरसमज आणि उच्च अपेक्षांमुळे खराब होतात. उर्वरित 10 टक्के लोकांशी संबंध सुधारणे अशक्य आहे. हे करणे दगडावर डोके फोडण्यासारखे असू शकते. परंतु या सगळ्या असूनही आम्ही या 10 टक्के लोकांशी सकारात्मक व्यवहार करून वाईट परिस्थितीपासून बचाव करू शकतो. ” पसंती आणि नावडण्याची अनेक कारणे आहेत. ऑफिसमध्ये बर्‍याच कारणांमुळे आपण आवडत नसतो. काही लोक मोठ्याने बोलण्यात अडथळा आणतात. काही खाताना अजीब आवाज काढतात. यासारख्या किरकोळ गैरसमजांमुळे हे होत असते. काहीजण तुमच्या पाठीमागे वाईट काम करतात. असे काही सहकारी आहेत जे आपली असमर्थता लपविण्यासाठी विविध युक्त्यांचा अवलंब करुन तुमचा अपमान करण्याचा प्रयत्न करतात. मालिनी सांगतात, "असे काही लोक आहेत जे आपले वैयक्तिक जीवन हाताळू शकत नाहीत. आणि त्यांचा नकारात्मक स्वभाव ऑफिसचे वातावरण खराब करतो." त्याच वेळी, पूर्वग्रहांमुळे आम्ही एखाद्याला नापसंत करण्यास सुरवात करतो. जर आपण थोडी काळजी घेतली तर अनेक प्रकारच्या समस्या टाळता येतील. जर कोणी तुम्हाला मोठ्याने बोलण्यात अडथळा आणत असेल तर त्यांना प्रेमाने सांगा की त्यांचा आवाज तुमच्या कामात अडथळा आणत आहे. जर कोणी कामाचे श्रेय घेत असेल तर ते थांबवा आणि बॉसला सकारात्मक मार्गाने सांगा की आपण हे काम केले आहे. जेव्हा जेव्हा परिस्थिती येते तेव्हा योग्य गोष्ट सांगण्यास अजिबात संकोच करू नका. " मूल्य काम

मालिनी म्हणाली, "आम्ही ऑफिसमध्ये आहोत. हे आपण लक्षात ठेवलेच पाहिजे. आणि हे फक्त काम आहे जे आपल्याला जोडते. कोणाशी तरी आमचे नाते अधिक घनिष्ठ होऊ शकेल. परंतु प्रत्येकासाठी हे आवश्यक नाही. अलीकडे मी युरोपमधील एका कार्यालयात अभ्यास केला. तिथे लोक एकमेकांशी हसत बोलत होते. पण कोणाकडेही वैयक्तिक नंबर नव्हता. घराबाहेर पडून ऑफिसचे वातावरण आहे. आम्ही भारतीय खूप लवकर सामील होतो. आम्हाला फक्त संपूर्ण जग फिरावेसे वाटते, परंतु हे शक्य नाही. आम्ही ऑफिसमध्ये एक घर बांधतो जे कोणत्याही प्रकारे चांगले नाही." जेव्हा आम्ही एखाद्या कारणास्तव एखाद्याला नापसंत करतो तेव्हा आपण ते बदलण्याऐवजी स्वतःला बदलले पाहिजे. वाईट गोष्टींबरोबर वाईट गोष्टी करणे चांगले धोरण आहे, हे आपल्याला बर्‍याचदा शिकवले जाते. परंतु हे धोरण कार्यालयात पूर्णपणे कार्य करत नाही. आम्हाला न आवडणाऱ्या लोकांशीही चांगले वागले पाहिजे. कारण आपण हे कार्य रागाने किंवा प्रेमाने करता, ते त्यांच्याबरोबर करावे लागेल. जर तुम्ही काही गोष्टी करण्याकडे दुर्लक्ष केले तर तुमचे लक्ष कामापासून दूर जाईल. ज्यांना आम्हाला आवडत नाही त्यांना समजून घेणे, निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. सहकाऱ्यासोबत तुमचे संभाषण भांडणाच्या रूपात बदलते तर आपला व्हॉईस टोन आणि हावभाव नियंत्रित करा. जेणेकरून कार्यालयाचा माहौल कायम राहील. जर आपण बॉस असाल तर आपण आपल्या टीमबरोबर एक दिवसीय बैठक देखील घेऊ शकता. ज्यामध्ये कार्यालयात लोकांच्या वागण्यावर सकारात्मक चर्चा होत आहे. जर आपल्या कार्यसंघाचा एखादा सदस्य एखाद्या प्रकारचे नैराश्यात असेल तर त्यांना समुपदेशनासाठी सल्ला द्या. आपल्या कार्यसंघास पूर्ण सतर्कतेने कार्यालयात गप्पा मारण्यापासून परावृत्त करण्याचा सल्ला द्या. परिस्थिती काहीही असो, आपले वागणे सौम्य आणि नियमांनुसार ठेवा. जेव्हा प्रकरण हाताबाहेर जाते..

पूनम स्पष्टीकरण देतात, "कधीकधी काही लोकांचे वागणे असे असते की आपण त्यांच्याबद्दल कितीही चांगले विचार केला तरी ते आपला गैरसमज करतील. असे लोक नकारात्मकतेच्या ताणात सर्वकाही फिल्टर करतात आणि पाहतात. बहुतेक वेळा असे दिसून येते की नकारात्मकता अयोग्यपणामुळे येते. हे अयोग्य लोक खूप घाबरले आहेत. जेव्हा आपल्याला असे वाटते की आपले सर्व प्रयत्न असूनही गोष्टी चांगल्या होत नाहीत, तेव्हा आपली ऊर्जा वाया घालवू नका. शक्य तितक्या खाजगी बोलणे टाळा. लेखी संवाद करा. ई मेल वर्तमान बॉसला सीसी करणे आवश्यक आहे. जेव्हा हे काही फरक पडत नाही. आणि आपल्याला साहेबांकडे जावे लागेल, तर आपला मुद्दा गप्पांमध्ये किंवा तक्रार देण्याऐवजी आपली बाजू स्पष्टपणे मांडा.

