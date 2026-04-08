Agniveer MR Musician Recruitment 2026 : आता संगीतकार बनू शकतात अग्निवीर! भारतीय नौदलात भरती होण्याची सुवर्णसंधी; असा करा अर्ज

Agniveer MR Musician 2026: संगीताची आवड आणि देशसेवेची इच्छा असणाऱ्या तरुणांसाठी एक उत्तम संधी निर्माण झाली आहे. भारतीय नौदलाकडून अग्निवीर एमआर (म्युझिशियन)मध्ये यंदाची म्हणजेच 2026मधील भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या संधीमुळे तुम्हाला तुमचं संगीत लोकांसमोर दाखवता येईल आणि त्याचबरोबर एक चांगलं, स्थिर करिअरही घडवता येईल.या भरतीमुळे उमेदवारांना त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्याबरोबरच देशसेवा करता येणार आहे. विशेष म्हणजे निवड प्रक्रिया तुलनेने सोपी सोपी आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त तरुणांना यात सहभागी होता येईल..महत्त्वाच्या तारखाया भरतीसाठी अर्ज 11 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणार आहेत आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 26 एप्रिल 2026 आहे. अर्ज करण्यासाठी वेळ मर्यादित असल्यामुळे शेवटपर्यंत थांबू नका, लवकर अर्ज केला तर तांत्रिक अडचणी किंवा घाईत होणाऱ्या चुका टाळता येतील..शैक्षणिक पात्रताउमेदवारांनी मान्यताप्राप्त बोर्डातून किमान 10वी उत्तीर्ण केलेली असावी.किमान 50% गुण असणे आवश्यक आहे.संगीत क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे हिंदुस्तानी संगीताची माहिती किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असणे आवश्यक आहे.निवड प्रक्रियाया भरतीची निवड प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे. उमेदवारांची मुख्य निवड 10वीच्या गुणांवर आधारित केली जाईल. त्याशिवाय संगीत कौशल्याची टेस्ट आणि काही शारीरिक चाचण्या सुद्धा घेतल्या जाऊ शकतात. 10वीमध्ये चांगले गुण असतील तर निवड होण्याची शक्यता अधिक वाढते..पगार आणि सुविधानिवड झाल्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला दर महिन्याला सुमारे 30,000 रुपये पगार मिळेल. त्याबरोबरच तुम्हाला इतर भत्ते, प्रशिक्षणादरम्यान सुविधा आणि सरकारी फायदेही मिळणार आहेत, जे तुमचं करिअर सुरू करताना मदत करतील..अर्ज कसा कराल?सर्वप्रथम भारतीय नौदलाच्या अधिकृत वेबसाइट https://www.joinindiannavy.gov.in/ वर जा.'Apply Online' या पर्यायावर क्लिक करा.आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक भरा.फोटो, प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे अपलोड करा.फॉर्म सबमिट करण्यापूर्वी सर्व तपशील तपासा.शेवटी अर्जाचा प्रिंटआउट काढून ठेवा.