BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमध्ये ट्रेनी इंजिनिअर पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

Bharat Electronics Limited Job Vacancy 2025: जर तुमचं शिक्षण अभियांत्रिकी क्षेत्रात झाले असेल आणि तुम्ही नोकरीच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमध्ये ट्रेनी इंजिनिअर पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. यात एकूण ४७ पदांची भरती होणार आहे..या भरतीची ऑनलाईन आज प्रक्रिया २१ ऑक्टोबर पासून सुरु झाली असून शेवटची तारीख ३० ऑक्टोबर २०२५ आहे. या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांकडे बी.टेक, बी.ई., बी.एससी., एम.ई. किंवा एम.टेक या शाखांपैकी कोणत्याही विषयात पदवी असणे आवश्यक आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी BEL च्या अधिकृत वेबसाइट bel-india.in वर भेट देऊ शकतात..Guru Transit 2025: गुरु उच्च राशीत कर्क राशीत प्रवेश; 'या' राशींचे नशीब उजळणार, जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य.वयोमर्यादाकमाल वय: 28 वर्षे (१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत)आरक्षणानुसार सवलत:अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST): +5 वर्षेइतर मागासवर्गीय (OBC): +3 वर्षेदिव्यांग (PwD): +10 वर्षेपगारनिवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ३०,००० पगार दिले जाणार आहे..शैक्षणिक पात्रताइलेक्ट्रॉनिक्सइलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशनइलेक्ट्रॉनिक्स & टेलिकम्युनिकेशनइलेक्ट्रिकलकॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंगसंबंधित तांत्रिक शाखा.Travel Tips: मुलांसह विमान प्रवास करताना पालकांनी टाळाव्यात 'या' बेसिक चुका, जाणून घ्या स्मार्ट पॅरेंट्ससाठी टिप्स.आवश्यक कागदपत्रेदहावी (SSLC/SSC/ISC) प्रमाणपत्रBE/BTech/BSc/ME/MTech प्रमाणपत्रजात व वय दर्शविणारी कागदपत्रेओळखपत्र (आधार, पॅन इत्यादी)अर्ज करण्याची पद्धतअधिकृत वेबसाइट bel-india.in ला भेट द्याRecruitment विभागात जाऊन Trainee Engineer Recruitment 2025 निवडा.अर्ज फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरा व स्कॅन केलेली कागदपत्रे अपलोड करा.अर्ज शुल्क भरा व सर्व तपशील नीट तपासा.अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याची प्रिंटआउट कॉपी जतन करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.