BEL Vacancy 2025: इंजिनिअरिंग केलेल्यांसाठी सुवर्णसंधी! सहाशेपेक्षा अधिक जागांसाठी भरती!

नवी दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडतर्फे (BEL) ट्रेनी इंजिनिअर-I पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांना २४ सप्टेंबर २०२५ ते ७ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. अर्ज BEL च्या अधिकृत संकेतस्थळ bel-india.in यावर स्वीकारले जातील..शैक्षणिक पात्रताइलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर सायन्स किंवा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या शाखेतून ४ वर्षांचा बीई/बी.टेक/बीएससी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा. यासोबतच मान्यताप्राप्त महाविद्यालय अथवा विद्यापीठाची पदवी आणि प्रमाणपत्र आवश्यक.वयोमर्यादा किती?खुला प्रवर्ग आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवार: कमाल वय २८ वर्षेओबीसी उमेदवार : ३ वर्षे सूटएससी/एसटी उमेदवार : ५ वर्षे सूटPwBD (४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व) : वरील सूट आणि व्यतिरिक्त १० वर्षे सूट.पगार किती मिळेल?पहिल्या वर्षी : ₹३०,०००/- प्रतिमहिनादुसऱ्या वर्षी : ₹३५,०००/- प्रतिमहिनातिसऱ्या वर्षी (करार वाढल्यास) : ₹४०,०००/- प्रतिमाहअर्जचे शुल्कखुला, ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी उमेदवारांसाठी शुल्क: ₹१७७/- (१५० + १८% GST)एससी, एसटी आणि PwBD उमेदवारांसाठी कोणतेही शुल्क नाही नसून भरलेले शुल्क परत मिळणार नाहीत..अर्ज कसा करावा?१. इच्छून उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळ bel-india.in वर लॉगिन करावे.२. "Trainee Engineer-I Recruitment 2025" लिंकवर क्लिक करावे.३. नोटिफिकेशन आणि पात्रता निकष काळजीपूर्वक वाचावेत.४. वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक तपशील आणि संपर्क माहिती भरावी.५. आवश्यक कागदपत्रे, डिग्री, फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करावेत.६. अर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करावा..