BEL Trainee Engineer Recruitment 2025 – Eligibility, Salary, Apply Online: इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर सायन्स किंवा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या शाखेतून ४ वर्षांचा बीई/बी.टेक/बीएससी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा.
BEL Vacancy 2025: इंजिनिअरिंग केलेल्यांसाठी सुवर्णसंधी! सहाशेपेक्षा अधिक जागांसाठी भरती!
संतोष कानडे
नवी दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडतर्फे (BEL) ट्रेनी इंजिनिअर-I पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांना २४ सप्टेंबर २०२५ ते ७ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. अर्ज BEL च्या अधिकृत संकेतस्थळ bel-india.in यावर स्वीकारले जातील.

