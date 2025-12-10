डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)संशोधनाच्या वाटासिरॅमिक मटेरिअल प्राचीन काळापासून मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्या उत्कृष्ट गुणधर्मामुळे, कार्यक्षमता आणि सौंदर्यात्मक वैशिष्ट्यांमुळे, हे मटेरिअल विविध तांत्रिक अनुप्रयोगांसाठी, ग्राहक उत्पादने आणि दैनंदिन वस्तूंसाठी अपरिहार्य बनले आहे. जगभरातील तंत्रज्ञानातील गतिमान प्रगतीसह, नवीन अभियांत्रिकी मटेरिअल्सवरील संशोधन रोमांचक गुणधर्मांसह विस्तृत मटेरिअल्ससाठी लागू होते. अशा मटेरिअलमध्ये सुधारित धातू, मिश्रधातू, नवीन प्रकारचे प्लॅस्टिक, सिरॅमिक आणि विस्तृत अनुप्रयोगांसह संमिश्र मटेरिअल्स समाविष्ट आहे..इतर मटेरिअल्सच्या तुलनेत, सिरॅमिकमध्ये अद्वितीय संरचनात्मक आणि कार्यात्मक गुणधर्म आहेत आणि ते इतर मटेरिअलसह एकत्रित करण्यासाठी योग्य आहेत. यामुळे ते रासायनिक आणि औषधी प्रक्रिया, बायोमेडिसिन, पर्यावरणीय देखरेख, उपचार आणि अन्न प्रक्रिया यांसारख्या औष्णिक, यांत्रिक आणि रासायनिकदृष्ट्या मागणी असलेल्या उपयोजनांसाठी दीर्घकालीन घटकांसाठी आदर्श पर्याय बनतात. बायोसिरॅमिक मटेरिअल्समधील संशोधनावर यावेळी चर्चा करूयात. बायोसिरॅमिक हे विशिष्ट जैविक किंवा शारीरिक कार्यांसाठी डिझाइन केलेले जैविक सुसंगत सिरॅमिक मटेरिअल आहेत..बायोसिरॅमिक्समधील संशोधनधातू किंवा पॉलिमरसारख्या इतर बायोमटेरिअलच्या तुलनेत, बायोसिरॅमिक्समध्ये उच्च आंतरिक शक्तीसारख्या गुणधर्मांचे एक अद्वितीय रचना आहे; अॅल्युमिना आणि झिरकोनियासारख्या पदार्थांमध्ये उच्च झीज प्रतिरोध आणि कमी घर्षण गुणांक असे उत्तम यांत्रिक गुणधर्म असतात, ज्यामुळे ते कृत्रिम सांधे किंवा दंत रोपण सारख्या उच्च-तणाव उपयोजनांमध्ये वापरण्यासाठी योग्य बनतात. बायोकॉम्पॅटिबिलिटी- बायोसिरॅमिक्स सामान्यतः मानवी उतींशी सुसंगत असतात, प्रतिकूल प्रतिक्रिया किंवा जळजळ होण्याचा धोका कमी करतात आणि काही बायोसिरॅमिक्स, विशेषतः हायड्रॉक्सिपाटाइट किंवा बायोॲक्टिव्ह ग्लासेस, बायोॲक्टिव्ह वर्तन दर्शवितात जे उतींचे पुनरुत्पादन आणि ऑस्टिओइंटिग्रेशनला प्रोत्साहन देऊ शकतात. बहुमुखी प्रतिजैविकता-बायोसिरॅमिक्स अचूक आकारांमध्ये मॉडेल केले जाऊ शकतात आणि त्यांच्या रचना विशिष्ट गुणधर्म वाढविण्यासाठी तयार केल्या जाऊ शकतात..या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे बायोसिरॅमिक्स विविध प्रकारच्या बायोमेडिकल समस्यांसाठी एक पुरेसा उपाय बनतात. औषध आणि जैवतंत्रज्ञानात नवीन प्रमुख अनुप्रयोग शोधले जात आहेत, विशेषतः: लोड-बेअरिंग पार्ट्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फिलर्स, व्हेनिअरिंग मटेरिअल, ड्रग-डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म आणि बायोमिमेटिक स्कॅफोल्ड्स म्हणून त्यांच्या वापराच्या बाबींमध्ये सिरॅमिक बायोमटेरिअल्सवरील संशोधन वेगाने विकसित होत आहे.संशोधनातील आव्हानेविद्यमान संशोधनामुळे पारंपारिक स्कॅफोल्ड्सची कार्यक्षमता लक्षणीयरित्या सुधारली असली तरी, सततच्या आव्हानांमुळे त्रिमितीय-प्रिंटेड बायोसिरॅमिक स्कॅफोल्ड्स क्लिनिकल उपयोजनांपासून दूर आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, भविष्यातील संशोधनात बारीक आणि अधिक गुंतागुंतीच्या संरचना तयार करण्यासाठी अचूकता वाढविण्यासाठी विद्यमान त्रिमितीय प्रिंटिंग म्हणजेच अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग तंत्रज्ञान अधिक समृद्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. नैसर्गिक उच्च-शक्ती, कठोर सामग्रीची रचना आणि संरचनेची नक्कल करण्यासाठी स्कॅफोल्ड मायक्रोआर्किटेक्चरवर नियंत्रण सुधारणे आणि उत्कृष्ट यांत्रिक गुणधर्मांसह बहु-मटेरिअल कंपोझिट बायोसिरेमिक स्कॅफोल्ड्स विकसित करणे यातील संशोधन क्रमप्राप्त ठरते. वैद्यकीय डॉक्टर, औषधनिर्माण शास्त्रज्ञ, यंत्र अभियंता आणि धातू शास्त्रज्ञ यासारख्या विविध व्यावसायिकांचा समावेश असलेले हे क्षेत्र आहे. या बहुविद्याशाखीय क्षेत्राला अशा तज्ज्ञांचा सहभाग गरजेचा बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.