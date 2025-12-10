एज्युकेशन जॉब्स

बायोसिरॅमिक्स

बायोसिरॅमिक्स हे आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वाधिक प्रगत आणि जैवसुसंगत मटेरिअल मानले जातात. उच्च शक्ती, बायोअॅक्टिव्हिटी आणि ऊतक पुनरुत्पादन यांसाठी त्यांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.
Key Properties and Advantages of Bioceramics

डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)

संशोधनाच्या वाटा

सिरॅमिक मटेरिअल प्राचीन काळापासून मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्या उत्कृष्ट गुणधर्मामुळे, कार्यक्षमता आणि सौंदर्यात्मक वैशिष्ट्यांमुळे, हे मटेरिअल विविध तांत्रिक अनुप्रयोगांसाठी, ग्राहक उत्पादने आणि दैनंदिन वस्तूंसाठी अपरिहार्य बनले आहे. जगभरातील तंत्रज्ञानातील गतिमान प्रगतीसह, नवीन अभियांत्रिकी मटेरिअल्सवरील संशोधन रोमांचक गुणधर्मांसह विस्तृत मटेरिअल्ससाठी लागू होते. अशा मटेरिअलमध्ये सुधारित धातू, मिश्रधातू, नवीन प्रकारचे प्लॅस्टिक, सिरॅमिक आणि विस्तृत अनुप्रयोगांसह संमिश्र मटेरिअल्स समाविष्ट आहे.

