डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)संशोधनाच्या वाटाबायोमटेरिअल्स हे बायोमेडिकल इंजिनिअरिंगचा भाग आहे. बायोमटेरिअल्स शास्त्र, अभियांत्रिकी, जीवशास्त्र आणि वैद्यकशास्त्र यातील ज्ञान एकत्र आणतात. वाढत्या प्रमाणात बहुगुणी आणि प्रभावी इम्प्लांटेबल बायोमटेरिअल्सची आणि बायोमटेरिअल्स डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी पात्र संशोधकांची आवश्यकता आहे. नवीन बायोमटेरिअल्स, कोटिंग्ज आणि डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग तंत्रज्ञान (बायोमिमेटिक बायोमटेरिअल्स, फंक्शनल बायोमटेरिअल्स, नॅनोटेक्नॉलॉजी, फायनाईट एलिमेंट मॉडेलिंग, अॅडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, त्रिमितीय (३-डी), टिश्यू इंजिनिअरिंग आणि ड्रग डिलिव्हरी) इत्यादी गोष्टींच्या संयोजनाद्वारे इम्प्लांटेबल बायोमटेरिअल्समध्ये नवनवीन डिझाइन निर्मिती होत आहे. ते इम्प्लांटच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणतील. .एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, बायोमटेरिअल्सच्या युगात हे माहीत होते की, त्यांच्या विकासाचा मुख्य अक्ष जीवशास्त्रात असावा. यामुळे टिश्यू इंजिनिअरिंग, सेल थेरपी आणि जीन ट्रान्सफेक्शनचा उदय होतो, जिथे पेशी प्रभारी असतात. याव्यतिरिक्त, एकविसाव्या शतकात, नॅनोमेट्रिक स्केलवर बायोमटेरिअल्सची रचना आणि मूल्यांकन करणारे नॅनोमेडिसिन उदयास येत आहे, ज्यामुळे, निःसंशयपणे, पुनर्जन्म औषधांमध्ये वापरण्यासाठी बायोमटेरिअल्सच्या जगात महत्त्वपूर्ण वैद्यकीय उपचार पद्धती तयार झाल्या, असे म्हणता येईल..सद्य संशोधनबायोमटेरिअल्स, बायोइन्स्पायर्ड मटेरिअल्स आणि बायोलॉजिकल मटेरिअल्ससाठी उत्पादन आणि प्रक्रिया वाढत्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण होत आहेत. यामध्ये त्रिमितीय प्रिंटिंग, फ्रिज कास्टिंगसारख्या प्रगत उत्पादन तंत्रे आणि मायक्रोवेव्ह आणि प्रकाशावर आधारित प्रगत मटेरिअल प्रोसेसिंग पद्धती यासारख्या अॅडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग तंत्रांचा समावेश आहे. या तंत्रांमुळे गुंतागुंतीचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते. जैवसामग्री आणि जैविक पदार्थांना विशिष्ट पदार्थांच्या वर्गांचा वापर आणि अनेकदा जैवसंगततासारख्या गुणधर्मांची अतिरिक्त आवश्यकता असल्याने, या नवीन उत्पादन तंत्रांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संशोधन आवश्यक आहे..संशोधन आव्हानेधातूच्या बायोमटेरिअल्स ही जैविक उतींना अंतर्गत आधार देण्यासाठी डिझाइन केलेली प्रणाली आहे आणि त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात सांधे बदलणे, दंत रोपण, ऑर्थोपेडिक फिक्सेशन आणि स्टेंटमध्ये केला जात आहे. मटेरिअल इंजिनिअरिंग भविष्यातील बायोमटेरिअल्समध्ये महत्त्वपूर्ण ठरते. पुढील पिढीतील इम्प्लांट नॅनोमटेरिअल्स वापरून तयार केले जाऊ शकतात. नियंत्रित अंतर्गत नॅनो, मायक्रो आणि मॅक्रो-स्केल्ड वैशिष्ट्यांसह आणि वैयक्तिकृत बाह्य भूमितीसह जटिल आर्किटेक्चर तयार करण्यासाठी रुग्ण-विशिष्ट धातूच्या इम्प्लांटच्या प्रक्रियेसाठी त्रिमितीय प्रिंटिंगमध्ये मोठे आश्वासक आहे. त्रिमितीय प्रिंट करण्यासाठी बायोमटेरिअल्सची निवड करणे हे तांत्रिक आव्हान आहे, कारण ते आवश्यक प्रमाणात अचूकता आणि खात्रीसह प्रक्रिया आणि असेंब्लीसाठी सक्षम बनवतात आणि एकदा एकत्र केल्यावर, पेशी घुसखोरी आणि जोडणी आणि उतींच्या निर्मितीसाठी योग्य असतात. बायोमटेरिअल्सच्या व्यापक अवलंबनासाठी उच्च उत्पादन खर्च, नियामक अडथळे आणि दीर्घकालीन सुरक्षा प्रमाणीकरण हे महत्त्वाचे आव्हाने आहेत..संशोधनासाठी कोण पात्र?बायोमटेरिअल्सचे क्षेत्र नेहमीच ज्ञानाच्या अनेक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या तज्ज्ञांमध्ये एकत्रित प्रयत्नांना सूचित करते. समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काय तयार करावे, या पहिल्या कल्पनेपासून ते रुग्णामध्ये इम्प्लांट घालण्यापर्यंत, डॉक्टर, संशोधन शास्त्रज्ञ, अभियंता, पशुवैद्य, औद्योगिक व्यवस्थापक आणि कायदेशीर सल्लागार यासारख्या विविध व्यावसायिकांचा समावेश असलेले बरेच काम असते. या बहुविद्याशाखीय क्षेत्राला अनुकूल अशा विविध तज्ज्ञांचा सहभाग गरजेचा बनला आहे.