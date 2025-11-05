बायोटेक्नॉलॉजी की फार्मसी?

- रिना भुतडा, करिअर समुपदेशकआजच्या विज्ञान व तंत्रज्ञानप्रधान युगात आरोग्य, औषधनिर्मिती, शेती, संशोधन आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामध्ये दोन महत्त्वाच्या शैक्षणिक शाखा म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजी (जैवतंत्रज्ञान) आणि फार्मसी (औषधनिर्माण शास्त्र) होत. बारावीनंतर विज्ञान शाखेतील जीवशास्त्र घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता मेडिकल व्यतिरिक्त या दोन पर्यायांविषयी माहिती आजच्या लेखात पाहुयात..बायोटेक्नॉलॉजी ही शाखा जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, जेनेटिक्स, मायक्रोबायोलॉजी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम आहे. यात नवीन औषधे, शेतीतील सुधारणा, जैवइंधन, लसी, जेनेटिक इंजिनिअरिंग यावर काम केले जाते. फार्मसी म्हणजे औषधनिर्मिती आणि त्याचे नियमन यावर केंद्रित अभ्यासक्रम आहे.यात औषधांची रचना, उत्पादन, तपासणी व गुणवत्ता नियंत्रणावर भर दिला जातो. फार्मसीमध्ये फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्लिनिकल ट्रायल्स, गुणवत्ता नियंत्रण, फार्मास्युटिक्स, औषधी वनस्पती यांचा समावेश असलेले क्षेत्र आहे. त्यामुळे बायोटेक्नॉलॉजी संशोधनाधारित आहे, तर फार्मसी प्रत्यक्ष औषधनिर्मिती व वितरणावर लक्ष केंद्रित करते..प्रवेशासाठी पात्रताबायोटेक्नॉलॉजीसाठी बारावीत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र अनिवार्य असून काही महाविद्यालये थेट गुणांवर प्रवेश देतात. फार्मसीसाठी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र अनिवार्य, तसेच जीवशास्त्र किंवा गणित यापैकी एक विषय आवश्यक असतो. फार्मसी व बी.टेक बायोटेक्नॉलॉजी प्रवेश एमएचटी-सीईटी, नीट, पेरा-सीईटी प्रवेश परीक्षांद्वारे होतात..कोणासाठी योग्य?संशोधनाची आवड असलेले, प्रयोगशाळेतील काम आवडणारे, जीवशास्त्रात खोलवर अभ्यास करू इच्छिणारे विद्यार्थी बायोटेक्नॉलॉजी निवडू शकतात. तर औषधनिर्मिती उद्योग, औषध वितरण, क्लिनिकल संशोधन, आरोग्यसेवा या क्षेत्रात रस असलेल्यांनी बी.फार्म निवडणे अधिक योग्य ठरते..करिअर संधीबायोटेक्नॉलॉजी पूर्ण केल्यानंतर संशोधन संस्था, कृषी व औद्योगिक प्रयोगशाळा, औषधनिर्मिती कंपन्या, पर्यावरण संस्था तसेच परदेशातील संशोधन केंद्रांमध्ये नोकरीच्या संधी असतात. जेनेटिक इंजिनिअरिंग, खाद्य व पेय उद्योग, लसींचे उत्पादन, क्लिनिकल रिसर्च, बायोइन्फॉर्मेटिकस, तसेच बायोमेडिकल डिव्हायसेस ही मोठी क्षेत्रे उपलब्ध आहेत.बी.फार्म विद्यार्थ्यांना औषधनिर्मिती कंपन्या, हॉस्पिटल फार्मसी, मेडिकल प्रतिनिधी, औषध विक्री व मार्केटिंग, औषध संशोधन, गुणवत्ता नियंत्रण, फार्माकोव्हिजिलन्स, एफ.डी.ए. विभाग अशा ठिकाणी रोजगार मिळतो. पुढे जीपॅट परीक्षा देऊन एम.फार्म पूर्ण केल्यास अध्यापन आणि संशोधन क्षेत्रातही करिअरच्या संधी उपलब्ध होतात..उपलब्ध अभ्यासक्रमबायोटेक्नॉलॉजीमध्ये बारावीनंतर बी.एस्सी. बायोटेक्नॉलॉजी, बी.टेक. बायोटेक्नॉलॉजी, इंटिग्रेटेड बी.एस्सी एम.एस्सी बायोटेक्नॉलॉजी (५ वर्षे) असे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. फार्मसी मध्ये डी.फार्म (२ वर्षे), बी.फार्म (४ वर्षे), फार्म डी.(डॉक्टर ऑफ फार्मसी, ६ वर्षे), बी.फार्म- एम.बी.ए. (५ वर्षे) असे पर्याय उपलब्ध आहेत..आवश्यक कौशल्येबायोटेक्नॉलॉजीसाठी विश्लेषणात्मक विचारशक्ती, प्रयोगशाळेतील उपकरणे हाताळण्याचे कौशल्य, संशोधनवृत्ती, संयम आवश्यक असतो. बी.फार्मसाठी औषधांची रचना समजून घेण्याची क्षमता, बारकाईने निरीक्षण, मार्केटिंग कौशल्य, संवादकौशल्य, रुग्णकेंद्रित दृष्टिकोन आवश्यक असतो..निष्कर्षबायोटेक्नॉलॉजी आणि फार्मसी या दोन्ही शाखांमध्ये जागतिक स्तरावर रोजगार आणि संशोधनाच्या व्यापक संधी उपलब्ध आहेत. सुरुवातीला मोठ्या पगाराची अपेक्षा न ठेवता अनुभव मिळवत पुढे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या क्षेत्रांमध्ये प्रगतीची दारे खुली होतात. संशोधनाची आवड असणाऱ्यांसाठी बायोटेक्नॉलॉजी, तर औषधनिर्मिती व आरोग्यसेवा क्षेत्रात रस असणाऱ्यांसाठी बी.फार्म हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.