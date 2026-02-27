Block Layoffs : AI ने हिरावला तोंडचा घास ! दिग्गज अमेरिकन कंपनीने ४००० हजार कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ

ट्विटरचे सह-संस्थापक जॅक डोर्सी यांच्या कंपनी ब्लॉक इंक ने चार हजार पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. मात्र यानंतर वॉल स्ट्रीटवर कंपनीच्या शेअर्समध्ये २५% वाढ झाली. कंपनी म्हटले आहे, की कपातीमुळे त्यांचे एकूण कर्मचारी संख्या १०,००० वरून अंदाजे ६,००० इतकी होईल. .निर्णय कठीण पण आवश्यकशेअरहोल्डर्सना लिहिलेल्या पत्रात, जॅक डोर्सी यांनी या निर्णयाचे वर्णन "अत्यंत कठीण" असे केले आहे. कंपनीच्या सीएफओ अमृता आहुजा यांच्या मते, हे पाऊल कंपनीला दीर्घकालीन वाढीच्या पुढील टप्प्यासाठी तयार करेल. डिसेंबर २०२५ पर्यंत, ब्लॉकमध्ये एकूण १०,२०५ कर्मचारी होते. .बाधित कर्मचाऱ्यांना मिळणार भरपाई पॅकेज डोर्सी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर स्वतंत्रपणे घोषणा केली की नोकरी गमावलेल्यांना २० आठवड्यांचा पगार आणि कंपनीत काम करणाऱ्या प्रत्येक वर्षासाठी अतिरिक्त आठवड्याचा पगार मिळेल. त्यांना मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत इक्विटी, सहा महिन्यांचा आरोग्य विमा, कंपनीने मिळवलेली उपकरणे आणि याशिवाय मदत करण्यासाठी अतिरिक्त 5 हजार डॉलर देखील मिळतील. .कंपनीला किती खर्च येईल?या संपूर्ण ले ऑफ मोहिमेसाठी ब्लॉकला अंदाजे ५०० मिलियन डॉलर दशलक्ष खर्च येईल. या रकमेत सेव्हरन्स पे, कर्मचारी फायदे आणि काही नॉन-कॅश खर्च समाविष्ट आहेत, जे पुढील तिमाहीच्या आर्थिक निकालांमध्ये दिसून येतील..Labor Law Changes: Layoff झाला तरी खात्यात पैसे येणार? ‘पुनर्कौशल्य निधी’मुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! वाचा संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर.एआयचा वाढता प्रभाव: हे प्रमुख कारण ?ब्लॉकच्या सह-सीईओंनी असेही स्पष्ट केले की कंपनी संकटात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला नाही. "आम्ही आधीच पाहत आहोत की आम्ही तयार करत असलेली आणि वापरत असलेली एआय साधने लहान टीम एकत्र काम करण्याचा एक नवीन मार्ग कसा सक्षम करत आहेत. हे मूलभूतपणे कंपनी निर्माण आणि चालवण्याचा अर्थ बदलत आहे आणि हा बदल वेगाने होत आहे," डोर्सी यांनी लिहिले. ते म्हणतात की इतर कंपन्या त्यांच्या कार्यक्षमतेत अशाच प्रकारे बदल करू शकतात कारण ही एआय साधने वाढीव कार्यक्षमता आणतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.