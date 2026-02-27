एज्युकेशन जॉब्स

Block Layoffs : AI ने हिरावला तोंडचा घास ! दिग्गज अमेरिकन कंपनीने ४००० हजार कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ

Jack Dorsey AI Strategy : कंपनीने ४,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १०,००० वरून ६,००० पर्यंत घटणार आहे. या घोषणेनंतर वॉल स्ट्रीटवर कंपनीचे शेअर्स तब्बल २५% वाढले.
Block Inc CEO Jack Dorsey announces 4000 layoffs as the company shifts toward AI-driven operational restructuring, boosting investor confidence.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

ट्विटरचे सह-संस्थापक जॅक डोर्सी यांच्या कंपनी ब्लॉक इंक ने चार हजार पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. मात्र यानंतर वॉल स्ट्रीटवर कंपनीच्या शेअर्समध्ये २५% वाढ झाली. कंपनी म्हटले आहे, की कपातीमुळे त्यांचे एकूण कर्मचारी संख्या १०,००० वरून अंदाजे ६,००० इतकी होईल.

Technology
policy
US
artificial intelligence
Layoffs
AI and Creativity

