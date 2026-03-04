BMC Recruitment: बेरोजगार तरुणांसाठी मोठा दिलासा! बीएमसीच्या ९ हजार जागांसाठी मेगाभरती, अर्ज प्रक्रिया कधी?

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) विविध विभागांमध्ये ५६,००० हून अधिक रिक्त पदांशी झुंजत आहे, ज्यामुळे भरती जलद करण्याची आणि नागरी प्रशासनाला बळकटी देण्याची मागणी पुन्हा एकदा होत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, नागरी संस्थेत एकूण मंजूर पदे अंदाजे १.४५ लाख आहेत. त्यापैकी सध्या अंदाजे ८९,००० पदे भरली आहेत, तर अंदाजे ५६,००० पदे रिक्त आहेत. .नागरी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक पदांसाठी भरती प्रक्रिया आधीच सुरू आहे. हजारो पदे भरतीच्या विविध टप्प्यात आहेत आणि काही नियुक्त्या आधीच पूर्ण झाल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी ७०,००० पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारच्या मोठ्या भरती मोहिमेची घोषणा केल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कर्मचारी संघटना आणि नागरी प्रतिनिधींनी बीएमसीला आवश्यक विभागांना प्रभावित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेची भरती प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे..Mumbai-Goa Highway Accident : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की विभागीय गरजा आणि प्रशासकीय प्राधान्यक्रमांवर आधारित भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. अलिकडच्या महानगरपालिका अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून, महानगरपालिका त्यांच्या संघटनात्मक रचनेचा आढावा घेत आहे, ज्याचा उद्देश कामकाज सुलभ करणे आणि मनुष्यबळाचा इष्टतम वापर सुनिश्चित करणे आहे. मोठ्या संख्येने रिक्त पदांमुळे अत्यावश्यक सेवांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे..मुंबईच्या नागरी प्रशासनात कार्यक्षमता राखण्यासाठी वेळेवर नियुक्त्या करण्याची गरज भागधारकांनी व्यक्त केली आहे. मुंबई महानगरपालिका सध्या सुमारे ९,२२५ पदांसाठी भरती करत आहे. महानगरपालिका प्रशासनाच्या मते, ५६,००० हून अधिक रिक्त पदे शिल्लक आहेत. महानगरपालिका कर्मचारी कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय कांबळे-बापरकर यांनी बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती..Mumbai Crime: सिद्दिकी हत्येशी बिल्डर लॉबीचा संबंध नाही; मुंबई पोलिसांची उच्च न्यायालयात माहिती, काय आहे प्रकरण?.सध्या, बृहन्मुंबई महामंडळ विविध संवर्गातील एकूण ९,२९५ पदांसाठी भरती करत आहे. त्यापैकी ५,४८६ पदांसाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित पदांसाठी गरजांनुसार टप्प्याटप्प्याने भरती केली जाईल असे प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. अलिकडेच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात बीएमसीचा खर्च कमी करण्यासाठी पदे कमी करण्याचा दावाही करण्यात आला आहे. .यामागील कारण म्हणजे संगणक आणि एआयच्या आगमनामुळे कामाच्या पद्धतींमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून, एकूण २७ विभागांची संघटनात्मक रचना अद्ययावत करण्यात आली आहे. रिक्त पदांच्या स्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्याची योजना आहे..Mumbai: मुंबईतील नामांकित हॉटेलमध्ये किळसवाणा प्रकार, डालखिचडीमध्ये आढळलं झुरळ; अन्नसुरक्षेचा धक्का!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.