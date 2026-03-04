एज्युकेशन जॉब्स

BMC Recruitment: बेरोजगार तरुणांसाठी मोठा दिलासा! बीएमसीच्या ९ हजार जागांसाठी मेगाभरती, अर्ज प्रक्रिया कधी?

Bmc Mega Recruitment: मुंबई महानगरपालिकेत ५६,००० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. भरती प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे वृत्त आहे.
Mansi Khambe
Updated on

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) विविध विभागांमध्ये ५६,००० हून अधिक रिक्त पदांशी झुंजत आहे, ज्यामुळे भरती जलद करण्याची आणि नागरी प्रशासनाला बळकटी देण्याची मागणी पुन्हा एकदा होत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, नागरी संस्थेत एकूण मंजूर पदे अंदाजे १.४५ लाख आहेत. त्यापैकी सध्या अंदाजे ८९,००० पदे भरली आहेत, तर अंदाजे ५६,००० पदे रिक्त आहेत.

