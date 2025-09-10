मूल्यमापन क्षमता वाढवा

- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञसोबत दिलेलं चित्र बघा. हे वेगवेगळे डबे बघतो तेव्हा त्यातून आपल्याला तसा फार काही अर्थ-बोध होत नाही. अगदी दोन वर्षाच्या मुलाला जरी विचारलं की यातला कोणता डबा तू निवडशील? तर तो नक्कीच त्याच्या आवडीचा खाऊ असलेला डबा निवडेल किंवा जास्त खाऊ असलेला निवडून घेईल..आता इथे कोणत्याही प्रकारची आकडेमोड प्रत्यक्ष केलेली नाहीये; तरीही निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्याचा अडथळा होत नाही. हेच पंधरा वर्षाच्या मुलाला विचारलं तर कदाचित तो मोजेल की कोणत्या प्रकारच्या वस्तू सर्वांत जास्त आहेत? कोणत्या वस्तू सर्वांत कमी आहेत? कोणत्या दोन प्रकारच्या वस्तूंच्या संख्येमध्ये सर्वांत जास्त फरक आहे?.या प्रश्नांचा विचार करतो तेव्हा आपण गणितातल्या स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे सांख्यिकीचा वापर करत असतो. हे आपल्या नकळत होत असतं. म्हणजे स्टॅटिस्टिक्सचे फॉर्म्युले पाठ नसले तरी आपला मेंदू मात्र त्याप्रमाणे समोरच्या माहितीचं वर्गीकरण करतच असतो. त्यातून एक प्रकारे त्या वस्तूंचं, गटाचं किंवा माहितीचं आकलन करून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो..माहितीचे वेगवेगळे बिंदू जोडून निर्माण होणारे अर्थ वर्तमान-भूत-भविष्य काळाच्या संदर्भासह समजून घेत असतो. त्यावर आधारित असे निर्णय घेत असतो. करिअरमध्ये उच्च पदावर काम करताना मानवी मेंदूची ही विलक्षण क्षमता चांगल्या प्रकारे विकसित झालेली असणं फार महत्त्वाचं आहे..त्याही पुढे जाऊन मानवी मेंदू किंवा इतर प्राण्यांचा मेंदू कसा शिकतो, याबद्दलच्या प्रक्रिया समजून घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्या प्रयत्नांचा परिपोष म्हणजेच आजचे कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग, डेटा सायन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा एकापाठोपाठ एक झालेला उदय आणि वाढलेला वापर..‘मेटाकॉग्निशन’ म्हणजेच स्वतःच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेबद्दल जागरूक असणं. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मूल्यमापन करताना ‘३६० डिग्री’ मूल्यमापन ही संकल्पना वापरली आहे. शिक्षकांकडून पालकांकडून वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांकडून सुद्धा आता विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन होणार आहे सोबत दिलेला ब्लूमच्या पिरामिडमध्ये दिसणाऱ्या शिकण्याच्या वेगवेगळ्या पायऱ्या विद्यार्थ्यांनी गाठल्यात का? कोणत्या पायरीपर्यंत विद्यार्थी पोहोचला आहे? याचं मूल्यमापन विद्यार्थी आता स्वतः करणार आहे..या मूल्यमापन क्षमतेची अगदी नीट जोपासना करायला हवी. कोणत्याही क्षेत्रातली गुणवत्ता राखण्यासाठी अशा व्यक्तींची नितांत आवश्यकता आहे. हे कसं साध्य होणार? तर आपल्या शरीराला सुदृढ ठेवण्यासाठी योग्य आहार आणि व्यायाम आणि विश्रांती यांचं संतुलित चक्र आवश्यक आहे; तसंच मेंदूलाही तल्लख ठेवण्यासाठी ‘ब्रेन जिम’ची आवश्यकता आहे..घरात शोभेच्या वस्तू असतात तशाच सहज हाताशी येतील अशी वाचनीय पुस्तकं, शब्दकोश, सूडोकू कोडी, शब्दकोडी, टॅनग्रॅम कोडी, लूप कोडी, जिग-सॉ कोडी हे साहित्य ठेवत जाऊ या. वेळ मिळेल तेव्हा स्क्रीन पाहण्याऐवजी बुद्धीला व्यायाम देऊन फिट ठेवू या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.