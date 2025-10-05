Career Growth : करिअरमध्ये यशस्वी व्हायचंय? योग्य पूरक अभ्यासक्रम निवडण्यासाठी या टिप्स वापरा!

Certificate Courses : करिअरसाठी किंवा शिक्षणासाठी मुख्य अभ्यासक्रमाबरोबर पूरक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम निवडताना या गोष्टी लक्षात ठेवा. स्पष्ट उद्देश ठरवा : तुम्हाला कोर्स का करायचा आहे? नोकरीसाठी, व्यवसायासाठी की स्वतःच्या ज्ञानासाठी? उद्देश स्पष्ट असेल तर योग्य कोर्स निवडणे सोपे जाते. .संशोधन करा : त्या विषयाला तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये सध्या कोणत्या कौशल्यांची मागणी आहे ते पाहा. (उदा., डेटा ॲनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेव्हलपमेंट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, कोडिंग, ग्राफिक डिझाइन इ.). प्रसिद्ध आणि विश्वासार्ह संस्थांचे अभ्यासक्रम शोधा. .आढावा घ्या : आधीच्या विद्यार्थ्यांचे रिव्ह्यूज वाचून कोर्सची गुणवत्ता समजून घ्या. कोर्समध्ये प्रत्यक्ष काय शिकवले जाणार आहे ते सिलॅबसवरून तपासा. वेळेचे व्यवस्थापन : कोर्ससाठी आठवड्यातून किती तास द्याल ते आधीच ठरवा. .एक नियमित वेळापत्रक बनवा आणि त्याच्याशी जुळवून घ्या. सक्रिय सहभाग : फक्त व्हिडिओ पाहून कोर्स पूर्ण करू नका. प्रॅक्टिकल ॲसाइनमेंट्स, क्विझेस आणि फोरममध्ये सक्रियपणे भाग घ्या. हे शिकण्याच्या प्रक्रियेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे..ChatGPT Resume: जॉब शोधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ChatGPT वर प्रॉम्प्ट टाइप करा आणि मिळवा झटपट Resume.प्रमाणपत्राचा योग्य वापर करा : अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर मिळालेले सर्टिफिकेट LinkedIn प्रोफाइलवर जोडा. तुमच्या रेझ्युमेमध्ये ‘सर्टिफिकेट्स’ किंवा ‘स्किल्स’र सेक्शन तयार करून ते त्यात नमूद करा. इंटरव्हूदरम्यान तुम्ही हे नवीन कौशल्य शिकल्याचा उल्लेख करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.