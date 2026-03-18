आपण गेल्या भागात भीतीबाबत म्हणजे ऑबेसिव्ह कम्पलसिव्ह डिसआर्डर (ओसीडी) बाबत माहिती घेतली. त्याची लक्षण समजून घेतली. ओसीडीमध्ये पुढील विचार असू शकतात. – १. मला जंतुसंसर्ग होईल. माझ्यामुळे इतरांना लागण होईल. २. मी स्वत:ला किंवा इतरांना इजा करून घेईन. ३. अतिशयोक्त लैंगिक किंवा हिंसात्मक विचार किंवा प्रतिमा४. अतिशयोक्त धार्मिक विचार किंवा मूल्य विषयक विचार५. अपयशाची वाटणारी अतार्किक भीती ६. प्रत्येक गोष्ट नेहमीच अति व्यवस्थित, अति पद्धतशीर, अतियोग्य असलीच पाहिजे.७. एखादी गोष्ट मला लकी किंवा अनलकी आहे या विषयीची पराकोटीची अंधश्रद्धा. .ओसीडीमध्ये जबरदस्तीने केल्या जाणाऱ्या कृतींमध्ये पुढील काही असू शकतात.१. कुलुपे, गॅसचे नॉब, उपकरणे इ. पुन्हा पुन्हा तपासणे.२. आपले नातेवाईक सुरक्षित आहेत की नाहीत याची वारंवार तपासणी करणे, खात्री करून घेणे.३. अस्वस्थता कमी करण्यासाठी सारखे आकडे मोजणे, बोटांची हालचाल, काही शब्द पुन्हा पुन्हा उच्चारणे.४. स्वछतेत, साफसफाईत (स्वतःच्या व घराच्या) अतिशय वेळ घालवणे.५. धार्मिक भयापोटी, देवाचा कोप होईल म्हणून वारंवार नमस्कार करणे. कितीही नमस्कार केले तरीही समाधान न होणे. अति कर्मकांड करणे.६. कारण नसताना त्याच गोष्टींची पुन्हा पुन्हा रचना करत रहाणे.७. जुन्या गोष्टी, रद्दी, डबे वगैरे, ज्यांचा काहीही उपयोग नाही, त्या उगाचच साठवून ठेवणे..'ओसीडी'वरील उपचारमनोविकार तज्ञांच्या सल्ल्याने औषधे घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याच बरोबर पुढील उपचार पद्धती उपयोगी ठरतात.अ) काँग्निटिव्ह बिहेव्हिअरल थेअरी (Cognitive Behavioural Therapy) - या थेरपीमध्ये सकारात्मक दृष्टीने दुराग्रही विचारांना तोंड द्यायला शिकवलं जातं. जेणे करून जबरदस्तीने कोणतीही कृती करायला लागू नये. तसंच या विचारांच्या व कृतींच्या मुळाशी जाऊन आजार बरा करण्याचा प्रयत्न असतो. साधारण चार पायऱ्यांमध्ये ही प्रक्रिया होते. त्या अशा–रिलॅबल - दुराग्रही विचार आणि जबरदस्तीने केलेली कृती हा आजाराचा भाग आहे हे ओळखायला शिकवणे..रि-ॲट्रीब्यूट - हा आजार मेंदूतील रासायनिक असंतुलनामुळे आहे याची जाणीव करून देणे.रिफोकस - आजाराची लक्षणे आली असता लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचे प्रशिक्षण देणे.रिव्हॅल्यू - दुराग्रही विचार अतार्किक व अर्थशून्य असल्यामुळे, जबरदस्तीने कृती न केल्यास कुठलीही इजा होणार नाही याची खात्री पटवणे.ब) स्वस्थतेचे व्यायाम शिकणे, ध्यानधारणा व इतर ध्यान पद्धती, कल्पनाशक्तीचा वापर करून मनाने ते प्रसंग उभे करून त्याला तोंड देण्याची मानसिक तालीम वारंवार करणे.क) ग्रुप थेरपी - ओसीडी असलेल्या व्यक्तींच्या मदत गटाचा फायदा होऊ शकतो. आपल्या सारखीच इतरांना समस्या आहे. आपण एकटे नाही याची जाणीव होते. दुसऱ्याने कशा प्रकारे यावर मात केली हे जाणून घेतलं की आधार वाटतो आणि स्वत: प्रयत्न करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. हा मदत गट तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असतो..'ओसीडी'ग्रस्त व्यक्तींच्या कुटुंबीयांची कर्तव्येओसीडी हा आजार आहे हे समजून घ्या. ती व्यक्ती मुद्दाम करत नाहीय हे समजून घ्या. त्या व्यक्तीला आधार, प्रेम द्या, तिला समजून घ्या. तिच्यावर टीका करू नका. घरात वातावरण हलकं फुलकं, तणावमुक्त राहिल असा प्रयत्न करा. ओसीडीग्रस्त व्यक्तीच्या जबरदस्तीने केलेल्या कृतीमध्ये सहभागी होऊ नका. त्या कृतीला पाठिंबा देऊ नका. सौम्य शब्दात रोखण्याचा प्रयत्न करा परंतु बळजबरी करू नका.ओसीडी हा अतिशय अस्वस्थता निर्माण करणारा आजार आहे. परंतु योग्य उपचारांद्वारे त्यावर नियंत्रण ठेवता येते. त्यापासून मुक्तता मिळवता येते.