BSF Recruitment 2025: हेड कॉन्स्टेबल बनण्याची सुवर्णसंधी! BSF मध्ये मोठी भरती; पात्रता, पगार आणि अर्जाची अंतिम तारीख जाणून घ्या एकाच ठिकाणी

Eligibility Criteria for BSF Head Constable: BSF मध्ये हेड कॉन्स्टेबल पदांसाठी 1100 हुन अधिक जागांची भरती सुरू आहे. 10वी व 12वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 सप्टेंबर 2025 आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा
Eligibility Criteria for BSF Head Constable

Monika Shinde
  1. BSF मध्ये हेड कॉन्स्टेबल (RO & RM) पदांसाठी 1100+ जागांसाठी अर्ज 24 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू असून अंतिम तारीख 23 सप्टेंबर 2025 आहे.

  2. पात्रता 12वी (PCM सह) किंवा 10वी+ITI असून वयोमर्यादा 18 ते 25 वर्षे आहे.

  3. निवड प्रक्रियेत शारीरिक चाचणी, CBT आणि कागदपत्र तपासणी असून पगार पे लेव्हल-4 (25,500 – 81,100) आहे.

