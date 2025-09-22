BSF Recruitment 2025: हेड कॉन्स्टेबल बनण्याची सुवर्णसंधी! BSF मध्ये मोठी भरती; पात्रता, पगार आणि अर्जाची अंतिम तारीख जाणून घ्या एकाच ठिकाणी

थोडक्यात:BSF मध्ये हेड कॉन्स्टेबल (RO & RM) पदांसाठी 1100+ जागांसाठी अर्ज 24 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू असून अंतिम तारीख 23 सप्टेंबर 2025 आहे.पात्रता 12वी (PCM सह) किंवा 10वी+ITI असून वयोमर्यादा 18 ते 25 वर्षे आहे.निवड प्रक्रियेत शारीरिक चाचणी, CBT आणि कागदपत्र तपासणी असून पगार पे लेव्हल-4 (25,500 – 81,100) आहे..BSF Head Constable Recruitment: सरकारी नोकरी करायचे स्वप्न अनेकांच्या मनात असते. पण आजच्या स्पर्धात्मक युगात नोकरी मिळवणं खूपच कठीण झाले आहे. सतत मेहनत करूनही योग्य संधी न मिळाल्यामुळे अनेक जण निराश होतात. पण आता काळजी करण्याची गरज नाही, कारण बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) मध्ये हेड कॉन्स्टेबल पदांसाठी 1100 हून अधिक जागा रिक्त झाल्या आहेत..या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया 24 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू झाली असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 सप्टेंबर 2025 आहे. ही संधी दहावी व बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी उपलब्ध आहे..11th Admission 2025: अकरावी प्रवेशाची अंतिम विशेष फेरी; २२ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान करा येणार अर्ज.इच्छुक उमेदवारांनी BSF च्या अधिकृत वेबसाइट rectt.bsf.gov.in वर जाऊन अर्ज करावा. तसेच, अधिक माहितीसाठी तुम्ही BSF Head Constable RO RM Recruitment 2025 चा नोटिफिकेशन PDF देखील डाउनलोड करू शकता..महत्त्वाची माहितीभरती करणारी संस्था - बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF)पदाचं नाव - हेड कॉन्स्टेबल (RO & RM)एकूण पदे - 1121 पदेअर्ज सुरू होण्याची तारीख - 24 ऑगस्ट 2025अंतिम तारीख- 23 सप्टेंबर 2025अधिकृत वेबसाइट - rectt.bsf.gov.inशैक्षणिक पात्रता - 10वी + ITI किंवा 12वी (PCM सह)वयोमर्यादा - 18 ते 25 वर्षेनिवड प्रक्रिया - शारीरिक चाचणी (PET/PST), CBT (लिखित परीक्षा), कागदपत्रांची तपासणीपगार - पे लेव्हल-4: 25,500 – 81,100 प्रतिमाहउंची मापदंड - पुरुष: 168 सेमी, महिला: 157 सेमी.शैक्षणिक पात्रताउमेदवारांकडे खालीलपैकी एक शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक:12वी उत्तीर्ण : फिजिक्स, केमिस्ट्री व गणित (PCM) विषयांसह किमान 60% गुण.10वी उत्तीर्ण + 2 वर्षांचा ITI डिप्लोमा: खालील ट्रेड्सपैकी कोणत्याही एकामध्ये:रेडिओ ऑपरेटरसाठी (RO): रेडिओ, टेलिव्हिजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, COPA, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा एंट्री ऑपरेटररेडिओ मेकॅनिकसाठी (RM): रेडिओ, टीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स, COPA, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, IT & ESM, मेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेअर, उपकरण देखभाल इत्यादी.Smart Career Tips: आई झाल्यावर पुन्हा करिअर सुरू करायचंय? मग वापरा हे उपयुक्त टिप्स!.अर्ज कसा कराल?अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: rectt.bsf.gov.in"Recruitment Openings" विभागात जा."BSF Head Constable RO/RM Recruitment 2025" निवडा.Apply Online वर क्लिक करा.नवीन नोंदणी करा, OTP मिळवा आणि लॉगिन करा.सर्व वैयक्तिक व शैक्षणिक माहिती भरा.फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करा.शुल्क भरा व फॉर्म सबमिट करा.भविष्यातील उपयोगासाठी अर्जाची प्रिंट काढा..FAQs1. BSF हेड कॉन्स्टेबलसाठी पात्रता काय आहे? (What is the eligibility for BSF Head Constable?)उमेदवाराने 12वी (PCM) किंवा 10वी+ITI संबंधित ट्रेडमध्ये पदवीधर असणे आवश्यक आहे.2. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कधी आहे? (What is the last date to apply?)अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 सप्टेंबर 2025 आहे.3. अर्ज कसा करायचा? (How to apply?)अधिकृत वेबसाइट rectt.bsf.gov.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा.4. निवड प्रक्रिया कोणकोणत्या टप्प्यात आहे? (What is the selection process?)शारीरिक चाचणी (PET/PST), CBT (लिखित परीक्षा), आणि कागदपत्रांची तपासणी या टप्प्यांमध्ये निवड होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.