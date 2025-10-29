बी.व्होक अभ्यासक्रम : कौशल्यावर आधारित शिक्षणाचा नवा मार्ग

अनेक विद्यार्थी थेअरीपेक्षा प्रॅक्टिकलद्वारे शिकणे पसंत करतात. अशा स्थितीत बी.व्होक म्हणजेच बॅचलर ऑफ व्होकेशनल स्टडीज हा अभ्यासक्रम ३०-४० टक्के थेअरी व ६०-७० टक्के प्रॅक्टिकलच्या माध्यमातून उत्तम संधी निर्माण करतो. या अभ्यासक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान, तांत्रिक कौशल्ये आणि उद्योगानुभव देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनवणे हा आहे..कोण घेऊ शकतो बी.व्होक अभ्यासक्रम?प्रत्यक्ष कामातून शिकायला आवडते आणि पारंपरिक पदवीपेक्षा उद्योगाशी निगडित कौशल्ये विकसित करू इच्छितात अशा विद्यार्थ्यांसाठी बी.व्होक हा अभ्यासक्रम योग्य आहे.शिक्षणाबरोबरच उद्योगात अनुभव घ्यायचा आहे.महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लगेच रोजगार मिळवू इच्छितात.स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्टार्ट-अप सुरू करायचा आहे.आधीपासून तांत्रिक अभ्यासक्रम (जसे की डिप्लोमा, आय.टी.आय, प्रमाणपत्र कोर्स) पूर्ण केलेले आहेत आणि पुढे उच्चस्तरीय कौशल्य विकसित करू इच्छितात. .प्रवेशासाठी अटी व प्रक्रियाबी.व्होकमध्ये प्रवेशासाठी सामान्यतः खालील अटी असतात.उमेदवाराने बारावी परीक्षा कोणत्याही शाखेतून (आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स) उत्तीर्ण केलेली असावी.काही महाविद्यालयांमध्ये किमान ४५ ते ५० टक्के गुण आवश्यक असतात.काही शाखांसाठी (उदा. बायोटेक्नॉलॉजी, खाद्य प्रक्रिया, आरोग्य सेवा) संबंधित विषयांचा पूर्व अभ्यास आवश्यक असतो.काही संस्था डिप्लोमा किंवा आय.टी.आय पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश देतात.काही विद्यापीठे मेरिट लिस्ट, अॅप्टिट्यूड टेस्ट किंवा मुलाखतीद्वारे निवड करतात.वयोमर्यादा साधारणपणे नसते, त्यामुळे कोणत्याही वयोगटातील विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम करू शकतात. .बी.व्होकमधील उपलब्ध अभ्यासक्रममाहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) – सॉफ्टवेअर विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशिन लर्निंगऑटोमोबाईल क्षेत्र – वाहन सेवा व उत्पादनबँकिंग व वित्त क्षेत्र – बँकिंग, वित्त व विमाआरोग्य क्षेत्र – मेडिकल इमेजिंग, नेत्रविज्ञान, डायलिसिस, पेशंट केअरपर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र – हॉटेल, पर्यटन व आतिथ्य व्यवस्थापनमीडिया व मनोरंजन क्षेत्र – पत्रकारिता, ग्राफिक्स व मल्टिमीडियाशेती व कृषी क्षेत्र – कृषी व्यवस्थापनब्यूटी व वेलनेसव्यवस्थापन व विक्री क्षेत्र – रिटेल मॅनेजमेंट, ई-कॉमर्स, विक्री व विपणनक्रीडा व साहस क्षेत्र – क्रीडा व्यवस्थापन व अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्सरेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंगफूड प्रोसेसिंगफॅशन डिझायनिंगउच्च शिक्षण - बी.व्होकनंतर एम.व्होक, एमबीए किंवा संबंधित क्षेत्रातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करून संशोधन, शिक्षण किंवा उच्च तांत्रिक क्षेत्रात प्रगती करता येते..निष्कर्षबी.व्होक हा अभ्यासक्रम आजच्या रोजगाराभिमुख शिक्षण व्यवस्थेतील क्रांतिकारक बदल ठरत आहे. या कोर्समधील उपलब्ध संधींविषयी अजूनही पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढवण्याची गरज आहे. यातून विद्यार्थी केवळ सैद्धांतिक ज्ञान न शिकता प्रत्यक्ष उद्योग अनुभव मिळवतात. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लगेच रोजगार किंवा उद्योजकतेच्या संधी निर्माण होतात. ज्या विद्यार्थ्यांना आपले करिअर प्रायोगिक, तांत्रिक आणि कौशल्यावर आधारित घडवायचे आहे, त्यांच्यासाठी बी.व्होक हा नक्कीच आशादायक मार्ग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.