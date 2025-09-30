CA Jobs Abroad: CA साठी केवळ भारताच नाही, परदेशातही आहे प्रचंड संधी! या देशांमध्ये सहज मिळू शकते नोकरी

Explore CA Jobs Abroad: चार्टर्ड अकाउंटट होणे हे अनेकांचे स्वप्न असते. केवळ CA ही पदवी नाही तर ही एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यावसायिक ओळख आहे. परंतु आज चार्टर्ड अकाउंटंट्सचे काम फक्त भारतापुरतेच मर्यादित नाही..जागतिकीकारणाच्या युगात, भारतीय CA ना जगभरातून आकर्षक संधी मिळत आहेत. अनेक देशांना अनुभवी आणि कौशल्य संपन्न अकाउंटंट्सची गरज आहे. आणि त्याठिकाणी भारतीय विद्यार्थी CA म्हणून सहजपणे करिअर करू शकतात. चला तर जाणून घेऊया ती पाच प्रमुख देश जिथे भारतीय CA करिअरच्या उत्तम संधी उपलब्ध आहेत..Original vs Fake Sabudana: नवरात्रात उपवास करताना घ्या आरोग्याची काळजी; हे ५ उपाय वापरून ओळखा खरा साबुदाणा.कॅनडाकॅनडा हे केवळ शिक्षणासाठीच नव्हे, तर अकाउंटिंग आणि फायनान्स प्रोफेशनसाठीही एक हॉट डेस्टिनेशन आहे. येथे CPA Canada ही प्रमुख संस्था आहे आणि ती भारतीय CA च्या कौशल्यांना मान्यता देते. काही शैक्षणिक व तांत्रिक परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर, तुम्ही कॅनडामध्ये स्थायिक होऊन उत्कृष्ट नोकरी मिळवू शकता..ऑस्ट्रेलियाऑस्ट्रेलियामध्ये फायनान्स क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. इथे चार्टर्ड अकाउंटंट्सना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. भारतीय CA ना ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेशन मिळवण्यासाठी काही स्थानिक परीक्षांचा सामना करावा लागतो, पण एकदा का पात्रता मिळाली की, तिथे करिअरच्या भरपूर संधी उपलब्ध होतात.सिंगापूरसिंगापूर हे आशियातील एक आर्थिक राजधानी मानले जाते. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्सना तिथे जागतिक कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळते. तिथल्या स्थानिक टॅक्स आणि कॉर्पोरेट लॉबद्दल थोडं ज्ञान असलं, तरी प्रवेश सोपा होतो..Jammu Kashmir Tourism: पर्यटकांसाठी खुशखबर! आता जम्मू- काश्मीरमधील ७ प्रसिद्ध स्थळे पुन्हा सुरु, जाणून घ्या कोणती? .युनायटेड किंगडमUK मध्ये ICAEW ही संस्था आहे, जी भारतीय CA ला सदस्य बनण्याची संधी देते. काही मॉड्यूल्स आणि परीक्षांनंतर भारतीय प्रोफेशनल्सना तिथे स्थायिक होता येतं. मोठमोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांमध्ये फायनान्स, ऑडिट आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रात मागणी वाढत आहे..UAEUAE मध्ये ICAI ची शाखा कार्यरत आहे आणि तिथे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्सची चांगली प्रतिष्ठा आहे. दुबई, अबुधाबीसारख्या शहरांमध्ये भारतीय CA ना उत्तम पगार आणि जीवनशैलीसह करिअर वाढवता येतं. इथे स्थानिक परीक्षा आवश्यक नाहीत, त्यामुळे ट्रांजिशन सहज शक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.