मोठी संधी: CAG च्या 10811 जागांसाठी भरती; CAG Recruitment 2021 ची इत्यंभूत माहिती

नवी दिल्ली : CAG Recruitment 2021 म्हणजेच भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक पदासाठी 10811 जागांसाठी भरती निघाली आहे. ऑडीटर आणि अकाऊंटट पदासाठीची नोटीफिकेशन cag.gov.in. वर निघाली आहे. ज्यांना CAG च्या या जागांसाठी प्रयत्न करायचा आहे, त्यांच्यासाठी या लेखात इत्यंभूत माहिती आहे.

19 फेब्रुवारी 2021 ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. फक्त पदवीधर उमेदवार या पदासाठी अर्ज करु शकतात. उमेदवारांना वेबसाईटवर जाऊन Auditor, Accountant Application Form 2021 डाऊनलोड करुन, तो भरुन सबमिट करावा लागेल.

CAG Recruitment 2021 – 10811 Auditor, Accountant Posts, Salary, Application Form

Latest CAG Openings 2021 Notification

Organization Name - Comptroller and Auditor General of India (CAG)

Post Name - Auditor, Accountant

Total Vacancies - 10811 Posts

Starting date - Started

Closing Date - 19th February 2021

Category - Central Government Jobs

Job Location - Across India

Official Site - cag.gov.in

CAG Recruitment 2021 – खालीलप्रमाणे आहेत रिक्त जागा

State/ Branch Auditor Accountants

Andhra Pradesh 144 120

Arunachal Pradesh 29 24

Assam 106 180

Bihar 180 174

Chhattishgarh 139 102

Delhi 513 –

Goa 29 –

Gujarat 225 180

Haryana 117 137

Himachal Pradesh 97 120

Jammu Kashmir 132 150

Jharkhand 125 108

Karnataka 242 246

Kerala 208 384

Madhya Pradesh 251 269

Maharashtra 277 336

Manipur 27 60

Meghalaya 26 54

Mizoram 20 36

Nagaland 23 30

Odissa 179 240

Punjab 208 168

Rajasthan 234 144

Sikkim 16 18

Tamilnadu 306 288

Telangana 220 132

Tripura 34 54

Uttarakhand 70 90

Uttar Pradesh 289 330

West Bengal 430 228

Commercial Audit Offices 486 –

Railway Audit Offices 427 –

Defence Audit Offices 255 –

P&T Audit Offices 303 –

Regional Training Institute 42 –

Total = 10811 6409 4402



CAG भरती 2021 - शैक्षणिक पात्रता

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी

- निवडलेल्या भाषेमध्ये आवश्यक ती निपुणता

वयाची अट

उमेदवाराचे वय 18 ते 27 वर्षे दरम्यान असावे. वयाच्या अटीमधील सवलत ही सरकारी नियमांप्रमाणे लागू असेल.

वेतन

CAG ऑडीटर, अकाऊंटटसाठी वेतन रुपये 29,200 ते 92,300 पर्यंत असू शकेल.

अधिक माहितीसाठी Comptroller and Auditor General of India (CAG) @ cag.gov.in. या वेबसाईटवर जाऊन माहिती मिळवता येईल.

CAG Recruitment 2021 - नोटीफिकेशन, अर्ज, पत्ता

CAG Jobs 2021 – Important Links

- To Download CAG Recruitment 2021 Notification PDF – Auditor, Accountant Posts - Click Here

- Download CAG Auditor, Accountant Application Form - Click HERE

Address To Send CAG Auditor, Accountant Application Form 2021 Shri V S Venkatanathan, Asstt. C & AG(N), O/o the C&AG of India, 9, Deen Daya; Upadhya Marg, New Delhi – 110124